“Colombia ya está en déficit de energía”: Acolgen sobre el riesgo eléctrico en 2026 y 2027

Colombia lleva más de tres décadas sin sufrir un apagón eléctrico, un logro que ha permitido mantener una operación estable incluso durante fenómenos de El Niño. Sin embargo, la estructura del sistema empieza a mostrar señales de tensión. El crecimiento del consumo y la demora en la incorporación de nuevos proyectos de generación han creado un escenario que en el sector califican como “apretado”.

En entrevista con Noticias RCN, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, explica que la preocupación surge por un déficit de energía en firme que ya se evidencia y que podría ampliarse entre 2026 y 2027. Esta situación prende alertas porque coincide con el posible retorno de un fenómeno de El Niño, conocido por reducir los niveles de los embalses y presionar la capacidad del sistema.

Proyectos detenidos y una brecha que crece

El panorama se complica por la falta de avance en los proyectos eólicos y solares, principalmente en La Guajira, que debieron estar operando desde 2022. La incertidumbre regulatoria, los retrasos en licencias y los conflictos territoriales han frenado su ejecución. Varias empresas solicitaron apoyo para resolver los obstáculos, pero aseguran que no recibieron el acompañamiento necesario y algunas incluso abandonaron sus inversiones en el país.

Esta falta de nueva generación hace que el sistema dependa más de fuentes tradicionales y reduce el margen para responder a situaciones extremas. Según Gutiérrez, Colombia necesita sumar todas las tecnologías disponibles—renovables, térmicas e hidráulicas—para garantizar un equilibrio entre transición y seguridad energética.

¿Cuál es el estado real del sistema eléctrico hoy?

“Ya estamos en déficit de energía en firme. Y para 2026 y 2027 ese déficit puede llegar a menos 3,5%. Eso no es una proyección lejana: estamos a un mes de 2026”, afirma Gutiérrez.

¿Por qué no avanzan los proyectos de La Guajira?

“Se le apostó a 2.500 megavatios de energía renovable que deberían estar funcionando. Pero entre dificultades con las comunidades, demoras en licenciamientos y falta de acompañamiento institucional, esas obras se frenaron.”

¿Puede repetirse un apagón como el de los años 90?

“No estamos diciendo que mañana habrá un apagón, pero sí que la seguridad energética se está debilitando. Colombia ha sido un ejemplo: no nos apagamos ni un minuto en el último fenómeno de El Niño, mientras países vecinos tuvieron cortes de hasta 14 horas.”

¿Cómo afecta esto a los ciudadanos?

“La energía que no se produce en La Guajira es la que podría estar llegando a mi casa, más barata y más limpia. La electricidad ya está en todo: en la banca, el comercio, la movilidad. Una falla afecta el día a día de todos.”

¿Qué necesita el sector para estabilizarse?

“Reglas claras por 30 años. Este sector no pide presupuesto. Lo que pide es estabilidad regulatoria para poder invertir.”

Un reto inmediato para el próximo gobierno

El sistema eléctrico colombiano sigue siendo uno de los más robustos de la región, pero el equilibrio que lo sostiene es cada vez más frágil. La demanda crece, la oferta no, y los proyectos estratégicos siguen atascados. Para Gutiérrez, el próximo gobierno deberá tomar decisiones rápidas si quiere evitar que la brecha energética se convierta en una crisis.