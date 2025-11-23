Bombardeos: ¿cuándo sí y cuándo no? Un exministro del interior y un general (r) hablan sobre la polémica

Ha sido una intensa semana de polémicas por los bombardeos efectuados por la Fuerza Pública en contra de estructuras de las disidencias de las Farc en Guaviare, Arauca y Amazonas, en los que murieron por lo menos 15 menores de edad.

En Noticias RCN hablamos con el general (r) Guillermo León León, presidente de Acore, y con el exministro del Interior, Daniel Palacios, sobre la legitimidad de estas operaciones y el rumbo que debería tomar el gobierno para combatir la criminalidad y el reclutamiento de menores.

Noticias RCN: ¿Son legales, legítimos y válidos estos bombardeos?

Daniel Palacios: Es absolutamente claro que esas operaciones son legítimas y legales, hacen parte de nuestro marco jurídico. Además, pensar que nuestra Fuerza Pública no tenga la capacidad para usar todo su arsenal para contener a los enemigos de Colombia, sería darle una ventaja a quienes quieren hacernos daño.

Este gobierno duró 1.200 días sin utilizar esa herramienta y lo que ocasionó fue el fortalecimiento de los grupos ilegales, por eso hay que hacerlo, de manera responsable y cumpliendo los criterios internacionales.

Noticias RCN: ¿Qué piensa de la petición de la defensora del Pueblo de frenar estos bombardeos?

General (r) León: Creo que hay que entender lo que está pasando en las regiones. Hoy muchos colombianos piden que la Fuerza Pública los proteja, necesitan seguridad y el Estado no puede renunciar a toda la capacidad para protegerlos.

Indudablemente, hay que tener unos elementos en el juicio de qué herramientas se usan para proteger a los colombianos, pero sin renunciar al deber del Estado que está en la constitución.

Noticias RCN: ¿Pero ¿cuáles son los límites?

Daniel Palacios: Los límites están claros, no solo en la legislación internacional del uso de la fuerza, eso está en el tratado de Roma, en todas partes. Lo que debemos tener claro es que en la guerra y cuando se actúa en contra de la criminalidad, las decisiones no son fáciles, porque son de vida o muerte, en donde tiene que primar la defensa de los colombianos, eliminar a las amenazas, escoger el mecanismo idóneo y donde se tenga un criterio importante para proteger la vida de los miembros de la Fuerza Pública.

Noticias RCN: ¿Y quién protege la vida de los niños?

General (r) León: El mismo Estado, y ahí entra un dilema. Por un lado, el DIH establece claramente cuando una persona se vuelve un combatiente, participa en las acciones ofensivas, puede generar daño y, por lo tanto, tiene que ser neutralizado. Del otro lado están los menores de edad, que también son merecedores de protección.

El tema de esto es entender el dilema y no llevarlo a una politización, porque la defensa del Estado es un bien público que hay que garantizar.

Noticias RCN: Hay algo en lo que estamos de acuerdo y es en que la presencia de estos menores en los campamentos es culpa de esas estructuras criminales, y no de algún gobierno…

Daniel Palacios: Aquí no se están bombardeando colegios, hospitales, caseríos o zonas urbanas, se están tomando decisiones frente a organizaciones terroristas que están en lugares remotos.

La primera protección para los niños es acabar el reclutamiento forzado en Colombia y cómo se acaba, acabando a esas organizaciones, ellos son los responsables de ponerlos en esa situación de vulnerabilidad y de riesgo.

Otra cosa importante es la ponderación que deben hacer las Fuerzas Militares, el gobierno y en este caso el presidente, para decidir el mejor mecanismo para la operación.

Esto no es una decisión caprichosa, es difícil, con responsabilidad y que se toma con la información que hay disponible en el momento.

Noticias RCN: ¿Los bombardeos que se hacían en otros gobiernos y este estuvieron bien hechos?

General (r) León: Sí, estuvieron bien hechos, porque están en el marco del DIH que es el que nos rige teniendo en cuenta que estamos en un conflicto interno.

Si uno ve lo que pasó con la decisión que se tomó de suspender los bombardeos, si no se tenía certeza sobre la presencia de menores, nos llevó a tres años sin estas operaciones, lo que permitió que se crecieran estos grupos.

Vale la pena distinguir dos cosas: Una es una operación planeada, donde se bate un objetivo militar con un bombardeo; otra es cuando se hace apoyo aéreo cercano, cuando la tropa está en una situación compleja, ahí la planeación cambia porque hay que reaccionar.

Noticias RCN: ¿Qué piensa de los que atacaban los bombardeos en gobiernos anteriores y ahora los defienden?

Daniel Palacios: La realidad de lo que es gobernar. El populismo aguanta todo, lo que vimos hace tres años era una posición política que no correspondía a la realidad de gobernar.

Gobernar es serio, hay que tomar decisiones complejas que son de vida o muerte, y en ese sentido hay que tener esa proporcionalidad y consideración de qué se salva y qué se pone en riesgo.

Esto es más político que cualquier otra cosa. Si me preguntan si el gobierno Petro hizo lo correcto: sí. Que si se demoraron en hacerlo: sí. El gobierno Duque, Santos, Uribe y los que han usado esta herramienta dentro de los criterios legales, ¿lo hicieron bien?: claro que lo hicieron bien.

Noticias RCN: ¿Usted le pediría la renuncia al ministro de Defensa?

Daniel Palacios: Absolutamente no.

Noticias RCN: ¿Qué decirles a los colombianos que esperan seguridad?

Daniel Palacios: Creo que hoy lo que tenemos claro es que esa política de amor a los delincuentes lo único que ha hecho es fortalecerlos. No podemos renunciar al ejercicio de la autoridad, porque cuando lo hacemos, los delincuentes se envalentonan.

El mensaje al gobierno es que si quiere hacer algo por Colombia en estos últimos meses, es que trate de hacer lo que no hizo cuando no usó toda la capacidad de la Fuerza Pública.

Defender a los colombianos no está mal, y tomar decisiones difíciles como estas, cuando se hacen bien, los colombianos terminarán entendiendo.

Noticias RCN: ¿General qué le diría a los líderes de la Fuerza Pública que están activos?

General León: Estamos en una situación compleja en temas de seguridad, hay que alentarlos y motivarlos para que cumplan su misión constitucional. Importante la preocupación por lo que está pasando, asegurar las elecciones, llegar a un proceso con el control territorial consolidado, que todos los colombianos puedan elegir.

Hay que tener cuidado, porque a veces decimos que no hay que atacar donde haya menores, y eso se vuelve una ventaja para los grupos armados y un incentivo: reclutar más para tener menos acción del Estado.

Sabemos que es un dilema ético lo que viene, pero hay que entender qué es lo que hay que proteger. La estadística de la Defensoría del Pueblo lo muestra, entre 2023 y 2024 se incrementó 100% el reclutamiento de menores.

Daniel Palacios: Tenemos que entender que la única forma de proteger a nuestros niños del reclutamiento es acabando esos grupos criminales como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las pandillas en nuestras ciudades.

Por eso no se puede renunciar al ejercicio de la autoridad, hay que combatir estas estructuras para proteger a los menores, por eso hay que promover la cadena perpetua para violadores, asesinos y reclutadores de menores.