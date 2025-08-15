Colombiana se rindió con la visa americana: se la negaron por séptima vez

En medio del llanto, la joven colombiana Camila Correal se despidió de su sueño de conocer, algún día, los Estados Unidos, luego de que la visa le fuera negada por séptima vez.

Así lo dio a conocer a través de sus redes, en donde otras personas compartieron experiencias similares al tratar de conseguir la documentación necesaria para viajar al gigante de Norteamérica:

“Me negaron la visa por séptima vez y ya tomé una decisión, no lo voy a seguir intentando” y es que, a raíz de esta situación, llegó a varias conclusiones:

“1. La vida no siempre es como uno quiere 2. Enfrentarse a un ‘no’ puede ser difícil y 3. Las cosas pasan por una razón, aunque a veces no estemos de acuerdo”.

Séptimo y último intento: Camila se niega a volver a intentar

Con un costo de 185 dólares (748.000 pesos al cambio de agosto del 2025) por trámite, Camila ha gastado cerca de 1.300 dólares en sus intentos por conseguir la visa; es decir, cerca de 5’259.000 pesos. Cifra con la que piensa detenerse, a pesar de haberse prometido conseguirla:

“Siempre me dije a mí misma que iba a seguir intentando hasta lograr conseguirla, pero no lo voy a hacer más. No quiero tener que pasar por esta situación de nuevo”.

Esta es la razón, según agente de viajes, por la que más suelen negar la visa:

Con los 1,69 millones de colombianos que viajaron a los Estados Unidos en el 2024, agencias de viaje han creado paquetes de asesorías para instruir a posibles viajeros, antes de su cita en la embajada.

Pues bien, una de estas asesoras reveló en redes sociales que lo que más pesa en la entrevista en la embajada es la intención de viaje y que sea acorde con el perfil del solicitante:

“Siempre les digo a mis clientes cuando tenemos asesorías, elijamos una intención de viaje acorde a nuestro perfil. No siempre la mejor intención de viaje es Disney, son las visas más negadas”, sugirió.