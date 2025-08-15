CANAL RCN
Colombia

Colombiana se rindió con la visa americana: se la negaron por séptima vez

El costo para el trámite de visa de turismo supera los 180 dólares en 2025.

Foto: @camilacorreaalm / TikTok

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
01:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio del llanto, la joven colombiana Camila Correal se despidió de su sueño de conocer, algún día, los Estados Unidos, luego de que la visa le fuera negada por séptima vez.

Así lo dio a conocer a través de sus redes, en donde otras personas compartieron experiencias similares al tratar de conseguir la documentación necesaria para viajar al gigante de Norteamérica:

La razón por la que Estados Unidos revisa las redes sociales para la visa americana
RELACIONADO

La razón por la que Estados Unidos revisa las redes sociales para la visa americana

“Me negaron la visa por séptima vez y ya tomé una decisión, no lo voy a seguir intentando” y es que, a raíz de esta situación, llegó a varias conclusiones:

“1. La vida no siempre es como uno quiere 2. Enfrentarse a un ‘no’ puede ser difícil y 3. Las cosas pasan por una razón, aunque a veces no estemos de acuerdo”.

Séptimo y último intento: Camila se niega a volver a intentar

Con un costo de 185 dólares (748.000 pesos al cambio de agosto del 2025) por trámite, Camila ha gastado cerca de 1.300 dólares en sus intentos por conseguir la visa; es decir, cerca de 5’259.000 pesos. Cifra con la que piensa detenerse, a pesar de haberse prometido conseguirla:

“Siempre me dije a mí misma que iba a seguir intentando hasta lograr conseguirla, pero no lo voy a hacer más. No quiero tener que pasar por esta situación de nuevo”.

Nueva regla para renovar la visa americana en Colombia: requisitos, costo y quiénes estarán exentos
RELACIONADO

Nueva regla para renovar la visa americana en Colombia: requisitos, costo y quiénes estarán exentos

Esta es la razón, según agente de viajes, por la que más suelen negar la visa:

Con los 1,69 millones de colombianos que viajaron a los Estados Unidos en el 2024, agencias de viaje han creado paquetes de asesorías para instruir a posibles viajeros, antes de su cita en la embajada.

Pues bien, una de estas asesoras reveló en redes sociales que lo que más pesa en la entrevista en la embajada es la intención de viaje y que sea acorde con el perfil del solicitante:

“Siempre les digo a mis clientes cuando tenemos asesorías, elijamos una intención de viaje acorde a nuestro perfil. No siempre la mejor intención de viaje es Disney, son las visas más negadas”, sugirió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Casanare

Más de 100 familias regresan al campo en Casanare, después de 13 años de desplazamiento

Procuraduría General de la Nación

Explotación minera se suspendió en municipio de Boyacá por derechos colectivos a gozar del medio ambiente

Miguel Uribe

El conmovedor y extenso mensaje de la hermana de Miguel Uribe tras su partida

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Competencia para Nequi y Daviplata? Así será la nueva billetera digital que llega a Colombia

TodoPay, la nueva billetera digital de Grupo Gelsa con integración a Bre-B, llegará en septiembre a Colombia y promete competir con Nequi y Daviplata en pagos inmediatos e interoperables.

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol

La especialista reveló algunos de los efectos negativos de los alimentos ultraprocesados y opciones para reducir los riesgos.

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos se rehusa a comprar camisa por su precio

Nicolás Maduro

Ecuador declaró terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: ¿Ayudará a las operaciones de EE. UU.?

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega ilusiona al hincha de Santa Fe: ¡Hay nueva fecha para su regreso!