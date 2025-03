Colombiana viaja hasta Ucrania a buscar el cuerpo de su esposo, quien murió en combate

Sandra, una mujer colombiana que tuvo que ver como su esposo se fue a Ucrania para enlistarse en el ejército de ese país en búsqueda de una mejor calidad de vida, ahora viaja a Europa para encontrar respuestas, pues le confirmaron que la situación terminó en tragedia.

Luego de dos meses de la partida de Jairo, su compañero de vida, le informaron que cayó en combate por cuenta de una ofensiva de soldados de Rusia en una zona fronteriza. Para colmo, le indicaron que no se pudo recuperar su cuerpo, pues se encontraba en un lugar muy peligroso.

"Una persona que no identifica su carro sino con su chapa y me informa que mi esposo falleció en combate y que su cuerpo no se ha podido recuperar por lo dedicado que está en el territorio ruso, porque es en Sumy, una ciudad allá en la frontera y no han podido recuperar el cuerpo", comentó Sandra.

Su viaje en búsqueda de respuestas y del cuerpo de su esposo

Sandra no solo viajará a intentar recuperar el cuerpo de su esposo esté donde esté, en su camino, busca respuestas para los familiares de otros colombianos que se encuentran en Ucrania y las familias que han perdido contacto con sus seres queridos, sin saber si están vivos, prisioneros de guerra, o si han muerto en combate.

"Lo abrazaba, le dije que no fuera hasta el último momento, en el aeropuerto le rogué que no se fuera pero él estaba decidido a irse. Les prometen muchas cosas, les promete millones, les prometen nacionalidades, le prometen de todo y él se fue con muchas ilusiones; él se fue para darnos una mejor vida a toda nuestra familia sin saber lo que iba a recibir", comentó Sandra.

El llamado a los colombianos para que no sufran lo mismo que vivió Jairo

"Mi mensaje es que lo piensen muy bien, que lo piensen dos veces, que no vayan. No se alcanzan a imaginar la magnitud de la guerra, Colombia nunca ha vivido una guerra de ese tamaño el armamento que manejan es demasiado pesado las probabilidades de sobrevivir son mínimas", dijo inicialmente.

"El que va a Ucrania va a morir, de 10 muchachos que entraron a combate sólo sobrevivió uno y fue un milagro. La verdad no le recomiendo que viajen, les mienten, no les pagan lo que les dicen, los van a poner de carne de cañón, mandan personas sin entrenamiento a la primera línea de fuego porque se están quedando sin soldados", añadió.

De acuerdo con la Cancillería, al menos 500 connacionales han participado en la guerra entre Ucrania y Rusia, de los cuales, 100 han desertado de los combates y 300 han fallecido, uno de ellos Jairo.