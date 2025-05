Desgarrador testimonio de víctima de una red de trata que la llevó a Perú para prostituirla

Dos jóvenes colombianas fueron rescatadas de una red de trata de personas en Perú. Gracias a que enviaron una foto del sitio donde las tenían secuestradas, la Dijín logró ubicarlas en tiempo récord.

La investigación arroja que la temida banda criminal del Tren de Aragua estaría detrás de esta red transnacional. Noticias RCN conoció el aterrador testimonio de una de las víctimas que viajó engañada con un falso trabajo:

A mí me contactan por medio de una amiga. Lo que me dicen es que vamos a ir a trabajar en una empresa de ropa, pero cuando llegamos allá no es lo que nos dijeron.