Hombre habría drogado, abusado y grabado a decenas de mujeres que conocía por apps de citas en Alemania

La Fiscalía de Berlín, en Alemania, presentó una acusación formal contra un hombre de 68 años, señalado de drogar, violar y grabar a mujeres que conocía a través de plataformas de citas.

Las autoridades sostienen que el caso podría ser mucho más grande de lo que inicialmente se pensaba, pues hasta el momento han identificado decenas de posibles víctimas y la investigación continúa abierta.

¿Cómo descubrieron a este presunto depredador sexual en Alemania?

De acuerdo con la Fiscalía de Berlín, el hombre habría contactado a mujeres mediante aplicaciones de citas para luego encontrarse con ellas.

Durante esos encuentros, presuntamente les suministraba una combinación de somníferos y alcohol, con lo que las dejaba inconscientes o incapaces de reaccionar.

Según la investigación, una vez las víctimas estaban bajo los efectos de las sustancias, el acusado las violaba y registraba las agresiones en video.

¿Por qué se dieron cuenta de los crímenes y abusos contra mujeres?

El caso salió a la luz cuando la Policía allanó el apartamento del sospechoso.

Durante el operativo fueron incautadas varias memorias USB que, según la Fiscalía, contenían numerosos videos de delitos sexuales.

Fue gracias a ese material que las autoridades pudieron reconstruir parte de los hechos e identificar a varias de las presuntas víctimas.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es que ninguna de las mujeres recordaba haber sido agredida, debido a los efectos de las sustancias que, presuntamente, les fueron administradas.

¿Cuántas víctimas han sido identificadas?

La investigación ha permitido establecer, hasta el momento, un total de 58 posibles víctimas. Sin embargo, la acusación presentada ante la justicia se centra por ahora en 22 hechos relacionados con 14 mujeres.

Además:

Otras 10 presuntas víctimas aún no han podido ser identificadas.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido con 30 mujeres más.

En tres casos no existen, por el momento, suficientes elementos para formular cargos.

La Fiscalía advirtió que las investigaciones siguen avanzando y no descarta nuevas acusaciones.

Por ahora, el hombre permance en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía le imputó 22 cargos de violación agravada, además de causar lesiones corporales graves.

¿Cómo comenzó la investigación para dar con este hombre?

Las autoridades indicaron que el caso no surgió inicialmente en Berlín. La alerta fue emitida por la Policía del estado de Baja Sajonia, que investigaba a otro hombre por delitos de características similares.

Durante esas pesquisas, los investigadores establecieron que ambos sospechosos habrían mantenido contacto, lo que permitió dirigir la investigación hacia el ahora acusado.