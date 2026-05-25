Colombianos en el exterior ya pueden votar en la primera vuelta de elecciones presidenciales

La jornada electoral para los colombianos residentes fuera del país comenzó este lunes en 67 naciones, con cerca de 1’400.000 ciudadanos habilitados para participar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

En países como España, donde se concentra una de las mayores comunidades de connacionales, la votación se desarrolla en dos sedes habilitadas por el consulado en Madrid: una cerca del parque El Retiro, abierta de lunes a viernes, y otra en Casa de Campo, destinada para el fin de semana. Allí, alrededor de 125.000 colombianos podrán ejercer su derecho al voto.

Jornada electoral en distintos husos horarios

La votación en el exterior se realiza en horarios locales, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., lo que significa que en regiones como Oceanía, Asia y África la jornada de este lunes ya está finalizando, mientras que en Europa algunos consulados comienzan a cerrar. El proceso se extenderá hasta el próximo domingo, cuando se sumen los resultados a los cómputos generales en Colombia.

Voces de los votantes y llamado del consulado

"De una u otra manera tenemos que hacer patria desde acá y apoyar a nuestras familias. ¿Y cuál es la mejor opción? Salir a votar. Salir a votar por el que usted desee, por el que usted crea que es el mejor para el país y en eso estamos hoy acá", dijo un colombiano que llegó a votar. Otro agregó: "Vamos a transformar esta democracia, vamos a luchar porque queremos que Colombia sea ese país donde se respete la institucionalidad y sobre todo ese Estado de derecho".

El cónsul general de Colombia en España, Javier Higuera, garantizó la transparencia y organización del proceso, destacando el aumento de inscritos en la capital española. "El llamado que hace el Consulado General Central de Colombia en Madrid para nuestra circunscripción, los colombianos de nuestras circunscripciones: venga, haga efectivo su voto y hágase presente en las decisiones que debe tomar el país en su futuro próximo", afirmó.

Los resultados de estas votaciones anticipadas serán entregados únicamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y se sumarán al conteo oficial previsto para el domingo 31 de mayo.