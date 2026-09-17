Revelan el tope: Esta es la mesada más alta que entregará Colpensiones con la nueva reforma

La aprobación de la reforma pensional en Colombia ha transformado por completo el panorama financiero de los futuros jubilados. Con la implementación del nuevo sistema de pilares, una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores gira en torno a los topes económicos y los límites en los pagos que asumirá la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

¿Cómo cambia el modelo de cotización en Colpensiones?

Para entender el tope de las mesadas, es necesario recordar que el nuevo modelo pensional funciona mediante un sistema de pilares (solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario).

Bajo este esquema, todos los trabajadores colombianos deberán cotizar obligatoriamente en Colpensiones sobre una base inicial de hasta 2,3 salarios mínimos.

Los aportes que excedan este umbral obligatorio irán directamente a los fondos de pensiones privados elegidos por el ciudadano.

Este cambio estructural busca equilibrar las finanzas del sistema público y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las prestaciones sociales en el país.

El tope de la mesada más alta en Colpensiones

Frente al interrogante de cuál será el límite o la mesada más alta que pagará Colpensiones, la normativa establece parámetros claros sobre las obligaciones financieras del fondo estatal frente a los aportes mixtos.

Como el componente de prima media administrado por Colpensiones está diseñado para cubrir el tramo básico de cotización (hasta 2,3 salarios mínimos), las mesadas financiadas puramente por este pilar público tendrán un tope proporcional a dicho rendimiento.

Sin embargo, para aquellos cotizantes que alcancen pensiones elevadas combinando el sistema público y el ahorro complementario de las administradoras privadas, la pensión final se integrará de la siguiente manera:

De este modo, aunque Colpensiones actúa como el pagador unificado o el articulador central de la mesada en muchos casos del nuevo sistema, el valor máximo de la pensión dependerá de la historia laboral completa del afiliado, respetando los límites legales de sustitución y los techos establecidos para evitar desequilibrios fiscales en el erario público.

Nuevos descuentos y sostenibilidad del sistema

Adicionalmente, la reforma contempla que aquellos pensionados que reciban mesadas con ingresos muy elevados (por ejemplo, superiores a 20 salarios mínimos) tendrán deducciones específicas destinadas al fondo de solidaridad pensional. Esta medida pretende robustecer los subsidios económicos para los adultos mayores más vulnerables en condición de pobreza extrema en el territorio nacional.

Los expertos recomiendan a los ciudadanos revisar detalladamente su historia laboral y mantenerse informados ante la entrada en vigencia oficial de los articulados de la reforma, asegurando así una proyección real de lo que será su ingreso al momento de solicitar el retiro definitivo de la vida laboral.