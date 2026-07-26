"Si la dueña no llega, yo estaría muerta": rompió el silencio la víctima de una brutal golpiza en pastelería de Bogotá

Crece la indignación en Bogotá por la brutal agresión que sufrió una joven empresaria al interior de su negocio, una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y muestra la violencia con la que la mujer fue golpeada durante varios minutos.

El presunto agresor fue identificado como Jesús Acosta Lizardo, un hombre de nacionalidad venezolana que llevaba aproximadamente dos semanas trabajando en la pastelería.

Aunque inicialmente se habló de una supuesta discusión relacionada con temas laborales, la víctima asegura que esa versión no corresponde con lo que realmente ocurrió.

Según su testimonio, antes del ataque ya había sido objeto de comentarios y comportamientos que ella consideraba incómodos y de acoso por parte del hombre.

¿Qué había ocurrido antes del violento ataque a una mujer en una pastelería de Bogotá?

La mujer asegura que el comportamiento del hombre no comenzó el día de la agresión. Según relató, en una ocasión Jesús Acosta le habría hecho comentarios sobre su apariencia.

Es importante mencionar que anteriormente este hombre me había hecho comentarios de ‘cómo está de bonita’, a lo que yo le dije: ‘por favor no me diga eso, yo soy su jefe, respéteme’

La joven afirma que, pese a haberle marcado un límite, posteriormente habría continuado sintiéndose acosada y asediada por el hombre.

Por eso, rechaza que el ataque haya sido simplemente el resultado de una discusión laboral.

¿Cómo fueron los minutos en los que la mujer fue golpeada?

Las cámaras de seguridad de la pastelería registraron la agresión. Durante más de tres minutos, la mujer fue atacada violentamente por el hombre.

Hoy, al recordar lo ocurrido, asegura que tiene claro que pudo haber muerto en el lugar.

La víctima sostiene que la intervención de una vecina fue determinante para evitar que la agresión continuara.

Si la dueña de la casa no llega a ayudarme, yo estaría muerta. Eso fue lo único que yo pude pensar cuando estaba recibiendo esos golpes.

La mujer también destaca la reacción de la Policía, que permitió detener al presunto agresor. Sin embargo, pese a que fue capturado, posteriormente recuperó su libertad.

¿Por qué el presunto hombre que golpeó a su jefe en una pastelería quedó en libertad?

La investigación fue asumida inicialmente por la Fiscalía por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.

De acuerdo con la información entregada, estos delitos no contemplan una medida de aseguramiento en este caso, por lo que el hombre quedó en libertad mientras continúa el proceso.

Para la víctima, la decisión no refleja la gravedad de lo que ocurrió dentro de su negocio.

Me siento muy preocupada, me siento muy afectada, siento que es una injusticia porque no están dimensionando que realmente, como te dije, yo podría estar muerta.

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La joven insiste en que el ataque no debe ser tratado únicamente como una agresión física, pues considera que la violencia y las circunstancias de lo ocurrido deberían ser tenidas en cuenta por las autoridades.

Alcalde de Bogotá se pronunció por la golpiza que sufrió una mujer en el norte de la capital

La decisión de dejar en libertad al presunto agresor también fue cuestionada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien a través de un mensaje, calificó como inexplicable que el hombre quedara en libertad y pidió a las autoridades revisar la clasificación jurídica del caso.

Es inexplicable que este hombre haya quedado en libertad. Les pido a las autoridades de manera respetuosa pero clara que, como hemos solicitado, se cambie el tipo penal de lesiones personales por el de tentativa de feminicidio, se imponga medidas de aseguramiento contra el victimario mientras continúa el proceso y se tengan en cuenta las anotaciones previas que tiene el agresor.

La petición plantea que el caso sea investigado como una tentativa de feminicidio y que se evalúe la posibilidad de imponer una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.

¿Qué pide ahora la víctima?

La joven empresaria asegura que lo que busca es justicia y que su caso no quede en la impunidad.

Después de sobrevivir a una agresión que, según su propio testimonio, pudo haber terminado con su vida, pide que las autoridades analicen la gravedad de los hechos y que su caso sea respaldado como el de una mujer víctima de violencia.

Su exigencia es que la investigación avance bajo la hipótesis de tentativa de feminicidio y no únicamente por lesiones personales.