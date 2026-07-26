Distintos sectores reaccionaron al nuevo escándalo de corrupción que salpica a Juliana Guerrero

Desde distintos sectores políticos han reaccionado al escándalo de corrupción que salpica a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica, por el supuesto tráfico de influencias en varios ministerios a cambio de cobros millonarios a empresarios.

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La denuncia hecha por Semana reveló pruebas sobre una presunta red de influencias y cobros a empresarios de distintos departamentos a cambio de gestionar contratos con el Estado.

Sobornos a cambio de contratos con el Estado

Las directamente vinculadas son Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero. Además, fue revelada la ruta de la plata, los chats e, incluso, audios, testimonios y consignaciones a cuentas bancarias de ambas jóvenes.

De acuerdo con la investigación, las acciones de Juliana Guerrero habrían incidido en los ministerios de Vivienda, Defensa, Interior, Ambiente e Igualdad.

Algunos testimonios indicaron que para sacar la primera cita con las hermanas se debía hacer un pago de $1 millón y que, a cambio del contrato, se solicitaba una dádiva de $200 millones y el 10% del valor del contrato adjudicado.

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Las reacciones al escándalo de las hermanas Guerrero

A la reacción del presidente Gustavo Petro, quien pidió que las pruebas sean trasladadas a la Fiscalía, se sumó la del excandidato presidencial y hoy líder de oposición, Iván Cepeda, quien rechazó cualquier hecho de corrupción que comprometa a los funcionarios del gobierno y pidió que se investiguen con independencia y rigor.

María José Pizarro también reprochó el escándalo y calificó de “repudiable” el accionar de las hermanas Guerrero.

La senadora Jennifer Pedraza, quien destapo la trampa de Juliana Guerrero con los títulos universitarios, también se pronunció:

“Obvio, si Guerrero compró títulos falsos como lo demostré en la Fiscalía, no sorprende que cobrara coimas para repartir contratos. El clan Guerrero formó un concierto para delinquir y hasta el último día de este gobierno, Juliana siendo delegada y protegida de Gustavo Petro”.

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Del lado de la oposición, Figuras como María Fernanda Cabal y la excandidata presidencial, Paloma Valencia, señalaron con fuerza los hechos de corrupción que se presentaron durante los cuatro años de este gobierno.