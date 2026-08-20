Familia de Miguel Uribe y Centro Democrático piden revisar esquemas de seguridad

La familia de Miguel Uribe Turbay y el partido Centro Democrático reaccionaron tras conocerse que la Fiscalía General de la Nación abrió una nueva línea de investigación en el caso del magnicidio del senador y precandidato presidencial, centrada en una posible infiltración en su esquema de seguridad.

RELACIONADO Las dos posibles reuniones entre escoltas de Miguel Uribe y uno de los capturados por su asesinato

La hipótesis señala que dos escoltas que protegían al legislador habrían mantenido encuentros con uno de los vinculados en el crimen.

Piden salvaguardar la vida de los familiares de Miguel Uribe

La defensa de la familia de Miguel Uribe se pronunció en el mismo momento en que se conoció la condena contra Cristian Camilo González Ardila y Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, a 11 y 15 años de prisión, respectivamente, por la organización y ejecución del atentado.

En el comunicado señalan que el juzgamiento de los ejecutores es apenas "un primer paso" hacia la identificación de los determinadores y financiadores del crimen y manifestaron preocupación por la información revelada en Noticias RCN.

Dicen que aunque los hechos están en etapa de verificación y que, por ahora, no permiten atribuir responsabilidades ni afirmar la participación de algún miembro del esquema de seguridad, "su gravedad exige actuar bajo un criterio de prevención y máxima protección".

RELACIONADO Juez condenó a más de 11 años a otro implicado en el atentado contra Miguel Uribe

"(...) solicitamos al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional adoptar de manera inmediata las medidas destinadas a salvaguardar la vida e integridad de los familiares".

En ese mismo sentido se pronunció María Claudia Tarazona, viuda del senador, quien hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se revise su seguridad y la de su familia, ante la posibilidad de que actualmente esté siendo protegida por los mismos escoltas que hacen parte de la nueva línea de investigación por el magnicidio de su esposo.

Centro Democrático pide revisar todo el sistema de protección del Estado

El partido Centro Democrático también reaccionó, a través de su cuenta en la red social X, calificando como graves las denuncias sobre una posible infiltración en el esquema de seguridad de Miguel Uribe.

La colectividad instó a las autoridades a realizar una revisión integral del sistema de protección del Estado, incluyendo a la UNP, los esquemas de seguridad y las agencias de inteligencia.

El partido señaló que la vulnerabilidad de un esquema de protección "expone a la sociedad en su conjunto; la seguridad debe ser una garantía colectiva".