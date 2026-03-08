Ángela Benedetti destapa secretos del gobierno Petro: la campaña, Alcocer y Sarabia
La hermana de Armando Benedetti habló sobre el posible poder de Verónica Alcocer en el gobierno.
Noticias RCN
09:22 p. m.
Quedan menos de cinco días para que acabe el gobierno Petro y la antesala ha estado marcada por tres escándalos: el papel de Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y la Aerocivil; y los audios de Eva Ferrer, cercana a Verónica Alcocer.
Ángela Benedetti, exembajadora y hermana del ministro del Interior Armando Benedetti, estuvo en Aquí y Ahora de La FM hablando sobre estas caóticas situaciones.
¿La injerencia de Alcocer en el gobierno?
“Lo que veo es una infinita irresponsabilidad por parte de Petro”; así resume Benedetti los cuatro últimos años. Aseguró que, si hubiese puesto a Armando desde el principio, se hubiese ahorrado varios inconvenientes.
Ángela sostuvo que el presidente nombró a muchas personas sin experiencia en importantes cargos, tales como Laura Sarabia (exdirectora del Dapre y actual embajadora en Reino Unido). Guerrero (quien casi era viceministra de Juventudes) o Muñoz. También criticó la gestión que se le hizo al Ministerio de la Igualdad.
“Hablaba con el expresidente (Ernesto) Samper y decía que uno de los logros del presidente Petro era que mucha gente había llegado al poder que nunca se había imaginado que iba a llegar a eso”, sostuvo al mencionar que esto llevó a ‘pagar un precio altísimo’.
El papel de Laura Sarabia
Ángela calificó al presidente como querer burlarse del establecimiento y señaló estar arrepentida por haber participado en la campaña de 2022: “Desafortunadamente no puedo echar el tiempo para atrás, pero estoy segura de que el Petro que conocí no es el mismo de hoy”.
Con respecto a Alcocer, afirmó que cumplió un papel fundamental en la campaña, a tal punto que había un comité que era núcleo, al que ella asistía. Junto a ella, estaban los empresarios catalanes.
“Cuando empezó el gobierno, lo mismo, ella tenía sus cuotas”, precisó al mencionar la posible injerencia en el Banco Agrario, la Dian y Ecopetrol, entre otras entidades.
La exembajadora contó que le ofrecieron ser gerente de la campaña, pero que del dinero que se recogiera, un porcentaje iba para Alcocer. Inclusive, afirmó que Roa podría ser una víctima.
Lo que entiendo es que hubo una alianza entre Verónica y Laura (Sarabia) para sacar a Armando, por eso lo mandan de embajador en Venezuela y luego en la FAO (…) Laura hacía de todo y se encargaba de los asuntos personales del presidente, desde pagarle el colegio a la hija hasta nombrar ministros.