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Sacerdote fue víctima de extorsión por su expareja en Bogotá: amenazó con revelar su privacidad

La captura del presunto extorsionista se dio en el marco de una operación en Bogotá.

Noticias RCN

junio 15 de 2026
05:32 p. m.
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La Policía y el Gaula capturaron a 12 personas en medio de un operativo contra la extorsión en Bogotá. Siete fueron enviadas a la cárcel.

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Gracias a esta acción, las autoridades conocieron cuáles son las modalidades sofisticadas que utilizan los criminales, quienes incluso se han hecho pasar como miembros del Tren de Aragua o los Satanás.

Delincuentes aparentan pertenecer a bandas

Un patrón identificado por la Policía fue la suplantación, correspondiente a aquellos criminales que se identifican como miembros de estructuras grandes con el fin de atemorizar más a las víctimas.

Esto se vio reflejado, por ejemplo, en un extorsionista que asegurara hacer parte del Tren de Aragua. Por medio de mensajes intimidatorios por WhatsApp, le exigió tres millones de pesos a una modelo webcam a cambio de no revelarle el contenido privado a su familia y atacarla.

Uno de los casos más indignantes fue contra un sacerdote en la localidad de Los Mártires, quien se presume tuvo una relación sentimental con el extorsionista. Tras la ruptura, al parecer le exigió dinero a cambio de no revelar los chats y el material íntimo de ambos.

Amenazas a comerciantes y modelos webcam

Otro hecho se registró en la localidad de Puente Aranda, donde un criminal obligó a que un comerciante le pagara 10 millones de pesos. El extorsionista se hacía pasar por miembro de los Satanás.

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Aparte de estos registros, hubo otras modalidades que generaron preocupación igualmente. Resulta que un hombre en la localidad de Santa Fe engañó a las víctimas a través de la venta de motocicletas.

El hoy capturado les hacía creer que podía recuperar sus vehículos, siempre y cuando pagaran anticipadamente. Las exigencias eran de siete millones de pesos y, al momento de acceder al pago, este hombre se ocultaba para dejar de responder.

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