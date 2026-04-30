Intentaron robar un yate extranjero en plena bahía de Cartagena: ¿cómo los descubrieron?

Lo que parecía una maniobra silenciosa en plena madrugada terminó convirtiéndose en un operativo que evitó el robo de un yate de bandera extranjera en la bahía de Cartagena.

Las autoridades marítimas confirmaron que la embarcación, que se encontraba fondeada en un club náutico, estaba siendo remolcada de manera sospechosa por una embarcación artesanal cuando la comunidad dio la alerta.

La rápida reacción de la Unidad de Guardacostas permitió interceptar a los responsables antes de que lograran sacar ilegalmente el yate del lugar.

Descubren a varios hombres tratando de robar un yate en Cartagena

El hecho se registró hacia las tres de la mañana, cuando habitantes y personas cercanas al sector notaron movimientos extraños alrededor de un yate extranjero que permanecía fondeado en un club náutico de la bahía de Cartagena.

Según la información entregada por la Unidad de Guardacostas, la comunidad observó que la embarcación estaba siendo remolcada por una lancha artesanal.

Al tratarse de una maniobra inusual y sin aparente autorización visible, se realizó una llamada de alerta a las autoridades marítimas para advertir sobre lo que estaba ocurriendo.

¿Con qué se encontraron al llegar a la bahía donde reportaron el robo?

Tras recibir el reporte, unidades de Guardacostas se desplazaron rápidamente hasta el punto señalado para verificar la situación.

Al llegar, encontraron que efectivamente el yate estaba siendo movilizado fuera del lugar donde se encontraba fondeado.

Los uniformados abordaron la situación de inmediato y preguntaron a las personas involucradas por qué estaban remolcando la embarcación y bajo qué autorización realizaban ese procedimiento.

Sin embargo, de acuerdo con la información oficial, estas personas no lograron entregar una explicación justificable ni documentación que respaldara legalmente esa movilización.

Ante esa falta de sustento, las autoridades procedieron a frenar la maniobra y asumir que se trataba de un posible hurto, por lo que fueron capturados tres adultos, mientras que un menor de edad fue aprehendido por la Policía de Infancia y Adolescencia.

El comandante de Guardacostas de Cartagena, Julio Chacón, confirmó que la embarcación quedó bajo custodia mientras avanzan los procedimientos administrativos y legales.

Por ahora mantenemos el yate que iba a ser robado en custodia mientras se realizan las actividades de legalización y verificación de documentación por las autoridades marítimas Dimar y la Capitanía Puerto Número 5 en Cartagena.

La Dirección General Marítima (Dimar) y la Capitanía de Puerto Número 5 serán las encargadas de revisar toda la documentación correspondiente para determinar plenamente la legalidad de la embarcación y esclarecer la responsabilidad de los implicados.