Comercio de Santa Marta reabre y se prepara para recibir turistas en la semana de receso

El sector comercial y turístico de Santa Marta ha retomado sus operaciones con normalidad tras los recientes episodios de violencia que afectaron la ciudad, según confirmó Aura Carolina García, directora ejecutiva de Fenalco Santa Marta.

Santa Marta retoma su actividad comercial

"Santa Marta en este momento, el comercio volvió totalmente a la normalidad, está el comercio abierto, prestando servicios", afirmó García, quien destacó que los empresarios locales están enfocados en prepararse para la semana de receso escolar que inicia este fin de semana, periodo clave para el sector turístico y comercial de la ciudad.

La directora del gremio comercial hizo un llamado directo a turistas nacionales e internacionales: "El mensaje es de tranquilidad, de que realmente todos aquellos colombianos o incluso internacionales que tenían programadas sus vacaciones que no las posterguen y las cancelen".

Su declaración busca contrarrestar el impacto negativo que las noticias sobre violencia han generado en la percepción de seguridad de la ciudad.

La normalización de las actividades económicas ha sido posible gracias a un plan de contingencia implementado con la participación de la Presidencia de la República, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía Distrital y el refuerzo de la Fuerza Pública, incluyendo la Policía Metropolitana de Santa Marta y el Ejército Nacional.

García enfatizó la importancia económica del sector para la región: "Hay un número importante de empleos, más de 80.000 empleos están vinculados a las actividades económicas de turismo, comercio y servicio".

Esta cifra representa una parte significativa de la economía local, lo que explica la urgencia del gremio por recuperar la confianza de los visitantes.

Durante los días críticos de la semana pasada, cuando parte del comercio cerró sus puertas, las playas de Santa Marta mantuvieron actividad turística normal.

"Visitamos las playas y los turistas estaban viviendo la playa de Santa Marta con total normalidad", relató la directora ejecutiva de Fenalco.

Autoridades en Santa Marta invitan a turistas a visitar la ciudad

La funcionaria destacó los atractivos turísticos de la ciudad, incluyendo la proximidad a destinos como Minca y el Parque Tayrona, ubicados a apenas 20 minutos del centro urbano.

"Nuestra ciudad tiene atributos únicos en materia turística en el país. No dejen de visitar Santa Marta por noticias que, si bien son muy lamentables, hoy están superadas".

“La invitación es, por el contrario, a que vengan, nos visiten, a que sigan viviendo una de las mejores experiencias turísticas que tiene Colombia”, añadió.