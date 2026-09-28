Gobierno buscará apoyo del FMI: expertos advierten que el reto de fondo sigue siendo cuadrar las cuentas públicas

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este domingo un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar respaldo financiero ante la compleja situación fiscal del país.

La decisión se produce en medio de advertencias de expertos sobre el creciente déficit fiscal, las necesidades de financiamiento para 2027 y la urgencia de adoptar medidas estructurales que permitan reducir la brecha entre ingresos y gastos del Estado.

De acuerdo con el director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Daniel Wills, Colombia enfrenta actualmente un problema fiscal grave que aún no ha escalado a una crisis. “Estamos en un problema grave que todavía no se ha convertido en una crisis. Estamos a tiempo de actuar”, afirmó durante una entrevista con Noticias RCN.

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Según las estimaciones del CARF, para 2027 el Gobierno recibiría ingresos cercanos a los 330 billones de pesos, mientras que los gastos ascenderían a unos 530 billones, lo que generaría un déficit aproximado de 200 billones de pesos. Wills señaló que el principal foco de preocupación es precisamente ese desbalance entre ingresos y gastos, el cual calificó como “una cifra muy grande” y que equivaldría al 9,4 % del PIB si no se toman correctivos.

El FMI podría exigir ajustes fiscales

Aunque aún no se conocen los detalles de las conversaciones anunciadas por el Gobierno, Wills explicó que los programas del FMI suelen incluir condiciones dirigidas a corregir las causas estructurales de los problemas fiscales.

“El problema de fondo es que no podemos tener gastos mayores a los ingresos permanentemente”, explicó el economista, al señalar que el país deberá optar por aumentar sus ingresos, reducir sus gastos o combinar ambas estrategias.

En ese sentido, indicó que el organismo internacional podría ofrecer financiamiento en condiciones más favorables que las del mercado, pero a cambio de compromisos concretos. Entre ellos mencionó posibles medidas para contener el gasto público o fortalecer la lucha contra la evasión tributaria, aunque aclaró que hablar de exigencias específicas sería todavía especulativo.

Financiamiento más barato y mayor supervisión

Por su parte, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño sostuvo que la principal diferencia entre acudir al mercado financiero y negociar con el FMI radica en que el organismo multilateral puede ofrecer recursos en mejores condiciones y con mayores garantías de supervisión fiscal.

“El Fondo Monetario actúa como un adulto responsable”, aseguró Londoño, al explicar que la entidad suele exigir compromisos de disciplina fiscal a los países que solicitan apoyo financiero.

Según el exfuncionario, un eventual acuerdo permitiría a Colombia acceder a créditos con intereses más bajos, obtener liquidez de manera más rápida y reducir la presión de acudir constantemente a los mercados internacionales para financiar sus obligaciones. Además, consideró que un respaldo del FMI enviaría una señal positiva a los inversionistas sobre la capacidad del país para cumplir sus compromisos financieros.

Londoño también advirtió que cualquier negociación estaría acompañada de metas concretas para reducir el déficit fiscal, ya sea mediante mayores ingresos tributarios, recortes de gasto o una combinación de ambas medidas. “El Fondo Monetario va a decir: necesito una senda de ajuste de su déficit”, afirmó.

El anuncio del presidente abre así un nuevo capítulo en la estrategia económica del Gobierno para afrontar las necesidades de financiamiento de los próximos años, mientras expertos coinciden en que, más allá de quién preste los recursos, el desafío de largo plazo será corregir el desequilibrio estructural de las finanzas públicas.