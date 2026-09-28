Estos son los artistas que se presentarán en el ‘Volveremos Fest’ de Pereira

Colombia sigue al tanto de la reactivación económica de los territorios que se vieron más afectados durante el terremoto, del pasado 10 de agosto, que acabó con la vida de más de 300 personas y dejó a miles de damnificados en varios departamentos.

Como parte de estas iniciativas se anunció el ‘Volveremos fest’. Este festival, que se realizará durante los próximos 2, 3 y 4 de octubre, tiene el objetivo de reactivar la economía de Pereira al haber sido una de las zonas más devastadas por el sismo.

Artistas que se presentarán en el ‘Volveremos Fest’

Tras varios días de expectativa por conocer a los artistas que participarán, el cantante Jhonny Rivera compartió el listado de los artistas que estarán presentes.

Para el viernes 2 de octubre se presentarán: Kris R, Nanpa Básico, Geeze Dee, Andy Rivera, Mike Bahía, Alkilados, El Agropecuario, Joaquín Guiller, La Banda del Aventurero, Ciro Quiñónez, Bipo, Miguel Bueno, Mily la Sensa, Brigadier, Arod y Yeferson Cossio.

El sábado 3 de octubre estarán Luis Alfonso, Pipe Bueno, Hernán Gómez, Osmar Pérez, Jhon Jairo Pérez, Pastor López Jr, Hernán Darío, Los Chiches Vallenatos, Alexis Escobar, Giovanny Ayala, Chico Jaramillo, Pipe Calderón, Sebastián Ayala, Ángel Popular, Dany Cardona, La Real Banda, Marlon Álvarez, Entusadas, Brigadier, Lios, Cristián el Burrito.

El domingo 4 de octubre estarán Jhonny Rivera, Nelson Velásquez, Jhon Álex Castaño, Daniel Calderón, Arelys Henao, Rafa Pérez, Alzate, Maisak, Los cantores Koko y Koronel, Jenny López, El Dueto Revelación, El Dueto Buritica, Orquesta La Palabra, Juan Duque, Fredy Montoya, Jimmy Saa, Álvaro Rios, Junior Vargas, La Tropicalisima, Brigadier, Luisa T y Los JR.

¿En dónde conseguir boletos para el ‘Volveremos Fest’?

El evento se realizará en Expofuturo y los interesados en asistir todavía podrán adquirir su entrada en los canales oficiales de Mundo Boletos. Según el cantante Jhonny Rivera, cada entrada o bono solidario tiene un costo de 40 mil pesos.

“Faltas tú, Pereira te necesita. Este 2, 3 y 4 de octubre, Pereira se llena de solidaridad a través de la música, el arte y la cultura con el Volveremos Fest. Pereira los espera con los brazos abiertos. Tendremos un enorme desfile artístico, música, cultura y alegría, pero tenemos el propósito de reactivar la economía de nuestra ciudad y ayudar a las familias damnificadas”, aseguró el cantante.