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La sanción que deberá pagar la Selección Colombia Femenina tras ganar el bronce

La Selección Colombia Femenina deberá pagar multa tras ganar el bronce en el Mundial.

Selección Colombia Mundial sub-20 (1)
FOTO: FCF

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
11:26 a. m.
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La Selección Colombia Femenina Sub-20 recibió una sanción económica de la FIFA después de conseguir el tercer puesto del Mundial de la categoría en Polonia. El castigo corresponde a las tarjetas amarillas recibidas durante el partido contra Italia.

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La multa asciende a 1.000 dólares y fue impuesta por las dos amonestaciones que recibió el equipo durante el encuentro por la medalla de bronce.

¿Por qué FIFA sancionó a la Selección Colombia?

El partido frente a Italia terminó 1-1 después de 120 minutos y Colombia se impuso 4-3 en la tanda de penaltis, resultado que le permitió subir por primera vez al podio de un Mundial Femenino Sub-20.

Durante ese compromiso, dos futbolistas colombianas fueron amonestadas: Mariana Mosquera y Brenda Cardona. Mosquera recibió la tarjeta en el primer tiempo, mientras que Cardona fue amonestada durante la prórroga.

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De acuerdo con el reporte sobre la decisión disciplinaria, el Código Disciplinario de la FIFA contempla una multa de 500 dólares por cada amonestación en esta competición. Al ser dos tarjetas, la sanción para Colombia quedó en 1.000 dólares.

Se trata, por tanto, de un castigo económico y no de una sanción deportiva que modifique el resultado conseguido por las dirigidas por Carlos Paniagua.

Luisa Agudelo, figura en el tercer puesto de Colombia en el Mundial

La propia FIFA registró el triunfo y destacó a Luisa Agudelo como figura del encuentro tras atajar dos cobros en la definición.

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El resultado conseguido en Polonia representa, además, la mejor actuación histórica de Colombia en un Mundial Femenino Sub-20.

De esta manera, la 'tricolor' cerró una participación histórica en Polonia, pese a la sanción económica impuesta por la FIFA.

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