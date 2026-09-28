Marchas y manifestaciones en Bogotá entre el 28 y el 30 de septiembre: conozca la programación

Entre el lunes 28 y el miércoles 30 de septiembre están programadas varias marchas y movilizaciones ciudadanas y desde la Secretaría Distrital de Gobierno invitan a los bogotanos a tener en cuenta esta información para planificar sus recorridos con anticipación, previniendo cierres viales o afectaciones en el uso de transporte público.

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Desde la entidad también informan que todas las movilizaciones tendrán el acompañamiento de gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos con el fin de "garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público".

Marchas y movilizaciones programadas en Bogotá del 28 al 30 de septiembre

Para el lunes 28 de septiembre, serán cinco las actividades programadas:

Marcha: “28S Libres, vivas y nombradas” a las 11:00 a.m., iniciando en la Universidad Pedagógica Nacional y hasta la Universidad Nacional de Colombia.

Marcha: “28S las mujeres resisten” a las 2:00 p.m., iniciando en la Universidad Nacional de Colombia y hasta el Museo Nacional.

Evento cultural con reivindicaciones: “Día de acción global por el aborto legal y seguro” y “Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe” a las 2:00 p.m., en el Museo Nacional.

Marcha: “¡Caigamos juntas al plantón!” a las 2:00 p.m., en el Parque Nacional.

Marcha: “¡La UCMC se une a la marea verde!” a las 2:00 p.m., en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Martes 29 de septiembre:

Marcha: “En defensa de la vida, las artes y la paz” a las 3:00 p.m., en el Museo Nacional.

Evento cultural con reivindicaciones: “Firmes por nuestra fe”, a las 5:00 p.m., en la Plaza de Bolívar.

Miércoles 30 de septiembre:

Evento cultural con reivindicaciones: “Conmemoración Masacre sur Oriente” a las 2:00 p.m., en la Casita del Pensamiento del Barrio Altamira.

Evento cultural con reivindicaciones: “Firmes por nuestra fe” a las 5:00 p.m., en la Plaza de Bolívar.

Recomendaciones a la ciudadanía desde la Secretaría de Gobierno

Con el fin de garantizar el buen comportamiento y respetando el derecho de las otras personas, la Secretaría de Gobierno de Bogotá da una serie de recomendaciones para los participantes de las movilizaciones, así como para la ciudadanía en general.

Debido a posibles desvíos y cierres, recomiendan consultar frecuentemente las fuentes oficiales de la alcaldía y así poder planificar el recorrido; para los marchantes, solicitan hacerlo de forma pacífica y respetuosa, haciendo el debido uso de los espacios públicos.