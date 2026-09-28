Disputa por exceso de ruido en Bogotá: ¿Quién tiene la razón, comerciante o residente?

Una tienda de barrio que funciona hasta altas horas de la madrugada ha desatado un conflicto vecinal en San Cristóbal Norte, localidad de Usaquén en Bogotá. Se trata de una situación que afecta dos derechos fundamentales, el descanso de los residentes de la zona y el derecho al trabajo del dueño de la cigarrería que estaría ubicada en una zona comercial.

Andrea Rodríguez, residente y fundadora del barrio con más de 20 años viviendo en el sector, denuncia que el negocio opera 24/7, hasta altas horas de la madrugada. Esta situación genera un constante flujo de motocicletas, automóviles y clientes en la zona.

El señor vecino de acá al frente no deja dormir. Es un desfile de motos.

El exceso de ruido desde la perspectiva residencial

La mujer señala que el ruido la afecta particularmente porque convive con su madre de 90 años que padece ansiedad y estrés.

A mí me toca levantarme y ponerme a caminar acá y mirar por la ventana a toda esa gente que se la pasa ahí, porque esto es lleno de motos, de carros, de gente.

Rodríguez asegura que la salud de su madre se ha visto afectada por el ruido constante.

El exceso de ruido desde la perspectiva comercial

Por su parte, el propietario del establecimiento defiende su actividad comercial.

Yo hace 15 años trabajo, yo hace 15 años que llegué aquí. Las señoras son muy conflictivas conmigo.

El comerciante argumenta que opera en una zona comercia* y cuenta con los permisos correspondientes para funcionar como cigarrería y avícola.

Ellos creen que están en un conjunto cerrado, pero no, esto es comercio, todo esto es comercio.

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¿Qué dice la ley sobre el exceso de ruido en barrios de Bogotá?

El Código de Convivencia Ciudadana establece que tiendas de barrio, comercios, supermercados, licoreras y depósitos deben cerrar máximo hasta las 12:00 de la medianoche.

Fernando Guerrero, abogado de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que "el derecho a la tranquilidad es una manifestación de derechos fundamentales, como la vida, la salud y la intimidad", aunque no esté expresamente mencionado en la Constitución.

Por su parte, Laura Toro, abogada penal y constitucionalista señaló:

Hay que respetar los niveles establecidos en la ley, directamente respetar los horarios establecidos por la prestación de dicho servicio comercial, de tal suerte que no es un capricho que se pueda cerrar un local comercial.

Andrea Rodríguez ha acudido a múltiples entidades, incluyendo Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Una audiencia programada para el 15 de octubre buscará resolver definitivamente el caso, en un conflicto donde la ley busca proteger el descanso sin necesariamente acabar con el sustento del comerciante.