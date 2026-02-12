La tragedia en Córdoba por las lluvias desde otra perspectiva: crisis en el sector ganadero

La emergencia invernal ha dejado cifras devastadoras para el sector de los animales, especialmente en Córdoba, considerado un departamento ganadero por excelencia.

Leonardo Fabio De la Salas, coordinador regional de Fedegán Córdoba, reveló en entrevista con Noticias RCN que más de 8.000 predios ganaderos han sido afectados directamente por las inundaciones, impactando a cerca de 500.000 animales.

Miles de predios y familias con afectaciones severas

Según la entidad, aproximadamente 300.000 hectáreas en nueve departamentos han sido impactadas por las inundaciones, afectando a unas 27.000 familias ganaderas. Córdoba concentra la mayor parte de los daños, con animales que no tienen qué comer ni cuentan con agua.

El balance realizado por Fedegán, junto con las agremiaciones ganaderas regionales reporta cerca de 8.000 animales desaparecidos o muertos. “Hemos visto escenas dantescas como debajo de los puentes animales ahogados, en árboles de 10 metros animales comiéndose los goleros porque la creciente fue tan alta en el municipio de Puerto Escondido. Hay animales encima de techos”, explicó De la Salas.

Los ganaderos han intentado salvar sus animales, llevándolos a zonas más altas y recurriendo a la solidaridad de otros productores que han prestado terrenos temporalmente. Sin embargo, muchos han tenido que dejarlos a sacrificio ante la imposibilidad de mantenerlos durante la emergencia.

La crisis podría seguir cuando no haya lluvias

La tragedia también ha cobrado vidas: dos hermanos murieron tratando de salvar su ganado, uno de ellos vacunador de Fedegán, arrastrado por la corriente.

Por otro lado, la recuperación económica representa un desafío aún mayor. De la Salas advirtió que una vez bajen las aguas, las praderas deberán recuperarse desde cero, proceso que tomará más de seis meses considerando que las aguas estancadas pudrirán las pasturas y será necesario esperar la recuperación del suelo antes de resembrar.

El sector ganadero exige acciones concretas al Gobierno y al sistema financiero. “Lo que se necesita hoy es que la banca se ponga la mano en el corazón, condone todos los créditos e intereses que hayan”, declaró el coordinador al indicar que es necesario un programa de recuperación económica que incluya semillas de pasto, plátano, coco y maíz.