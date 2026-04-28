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Capturan a hombre que estaba acechando afuera de un velorio en Bogotá: tenía listo un revólver

A las autoridades le causó intriga su actitud sospechosa y al requisarlo le encontraron varios documentos presumiblemente robados.

Capturado por actitud sospechosa afuera de un velorio.
Capturado por actitud sospechosa afuera de un velorio. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
10:03 p. m.
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Lo que debería ser un momento de paz espiritual se transformó en una escena de miedo en cuestión de horas en Bogotá.

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En la tarde de este martes 28 de abril, se estaba llevando a cabo un velorio en el barrio San Fernando Occidental, localidad de Barrios Unidos (calle 72 con carrera 54). Los presentes estaban compartiendo este duro momento, cuando afuera apareció un grupo de personas con actitud sospechosa afuera de la parroquia San Fernando Rey.

Hombre tenía varias cédulas y una pista

Fue entonces cuando los ciudadanos se comunicaron con la Policía y la entidad, mediante las unidades de patrullaje, hizo presencia. Uno de los sospechosos, de 45 años, emprendió la huida cuando notó que los uniformados estaban haciendo el respectivo control.

Sin embargo, no alcanzó a escapar y lo abordaron. Durante la requisa, le encontraron un revólver y cinco cédulas. Además, se supo que tenía antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Los números que generan preocupación

Las cifras del Distrito muestran que entre enero y marzo se presentaron 30.862 hurtos a personas en la ciudad. Aunque la cifra ha ido a la baja.

De igual forma, se supo que el periodo del día más crítico fue el correspondiente entre las noches de los viernes y madrugadas de los sábados. En ese intervalo se presentó una alta cantidad de crímenes.

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Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo resultaron siendo las cinco localidades más peligrosas. No obstante, se debe mencionar que más de 12 mil casos no fueron localizados.

Partiendo de los resultados de la última encuesta Bogotá Cómo Vamos 2025, la percepción de inseguridad de la población aumentó hasta el 43 %, el número más alto desde hace 18 años.

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