Consejo de Estado suspende traslado de $25 billones a Colpensiones: estas son las reacciones

Al admitir una de las demandas que se han presentado contra el Decreto 415 de 2026, el Consejo de Estado frenó de manera provisional el traslado exprés de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones.

La medida, según la Sección Segunda, busca evitar consecuencias irreversibles frente al ahorro de los colombianos y, por tanto, “el acto acusado (…) relativo al giro de recursos de las cuentas de ahorro individual a Colpensiones respecto de afiliados que no han consolidado su derecho pensional, debe ser suspendido provisionalmente”.

Aunque el alto tribunal aún debe decidir de fondo sobre el decreto que obligaba a realizar la mitad del pago en 20 días y la otra mitad en los diez días restantes, de manera preliminar se cree que el Gobierno se habría extralimitado en sus funciones al exigir el traslado de 25 billones sin la aprobación del Congreso:

“Mediante el decreto enjuiciado no se ejerció una función de complemento o concreción normativa, sino que se introdujo una modificación sustancial del contenido de la ley (…) lo cual evidencia, a su vez, el desconocimiento de las normas en que debía fundarse por ser de obligatoria observancia”.

Fondos privados advierten que el decreto va en contra de lo que indica la ley:

El decreto no solo no tendría sustento hasta que la Corte Constitucional tome una decisión sobre la reforma pensional.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó que de las 120.000 personas que aprovecharon la ventana de oportunidad para migrar a Colpensiones, solo 20.000 se han pensionado y, por tanto, no deben trasladar aún la totalidad del dinero.

Es así que el decreto “hubiera tenido efecto sobre el ahorro de los colombianos. Es muy importante, por eso, esta decisión del Consejo de Estado, de proteger estos recursos para que puedan seguir multiplicándose, ganando intereses, y que todos los colombianos sepamos que hay con qué pagar las pensiones en el futuro”.

Gobierno critica la decisión:

En X, el presidente Gustavo Petro cuestionó la reticencia de los fondos privados a cumplir con el decreto y el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que la suspensión provisional favorece a los más ricos:

“El hecho de que quieran retener la plata en los privados es, otra vez, para cuidar a los ricos, otra vez, casi que cogiéndose la plata. Hay 120.000 personas que querían cambiarse y el fondo privado está manteniendo su plata, sus inversiones ¿Dónde está esa plata?”, se preguntó, aunque los fondos privados advirtieron que debe ser utilizado, únicamente, para pagar las pensiones de las personas que han venido ahorrando el dinero, para evitar un déficit a futuro.