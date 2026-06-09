CANAL RCN
Colombia

Comisión de Acusación abre una investigación disciplinaria en contra el presidente Petro por presunta participación en política

De acuerdo con la Comisión, el mandatario “publicó al menos veintidós mensajes que se relacionan con la actual contienda” durante el puente festivo.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 09 de 2026
04:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva investigación por presunta participación indebida en política contra el presidente Gustavo Petro, destacando una serie de publicaciones que realizó el primer puente festivo de junio, en sus redes sociales.

De acuerdo con la comisión, “entre el 6 y el 9 de junio de 2026, la cuenta oficial @petrogustavo publicó al menos veintidós mensajes que se relacionan con la actual contienda electoral, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos, campañas y al proceso de segunda vuelta presidencial”.

La investigación, en este caso, es diferente a otras contra el mandatario, debido a que fue la misma Comisión de Acusación la que decidió darle apertura ante los reiterados pronunciamientos del mandatario.

¿Quiénes son los funcionarios del gobierno Petro suspendidos por presunta participación política?
RELACIONADO

¿Quiénes son los funcionarios del gobierno Petro suspendidos por presunta participación política?

¿Qué publicaciones se incluyen en la investigación?

El auto de la Comisión de Acusación menciona 22 publicaciones realizadas entre el seis y el nueve de junio, con hora exacta y una síntesis del contenido.

Entre las publicaciones que serán sometidas a análisis se incluye una en la que el presidente “asocia a un sector político con el fascismo y advierte sobre desapariciones ‘si Colombia elige esto’, en alusión al resultado electoral”.

En otra, “vincula a un contradictor con ‘pensamiento paramilitar’ y se refiere a la primera vuelta presidencial y a un presunto ‘fraude electoral armado’”.

Pero también se registran ataques contra los medios de comunicación, como cuando “atribuye a la prensa el haber ‘pavimentado el camino al fascismo’ y formula advertencias sobre el resultado de las elecciones”.

Abren indagación contra investigadores de la Comisión de Acusación por procesos relacionados con Petro
RELACIONADO

Abren indagación contra investigadores de la Comisión de Acusación por procesos relacionados con Petro

Procuraduría abrió una indagación contra los investigadores de la Comisión de Acusación

Tras una visita de inspección a la Comisión de Acusación, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra sus investigadores al encontrar inconsistencias sobre la cantidad de procesos que manejan, especialmente, en contra del presidente Petro por presunta participación en política.

De acuerdo con el procurador Gregorio Eljach, “informaron primero que eran 10, después que entre 15 y 50, y parece que el número ya pasó por ahí hace rato”.

De hecho, el jefe del Ministerio Público indicó que, de los cerca de 3.000 procesos en la dependencia, 290 estarían relacionados con el mandatario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Mujer aceptó acabar con la vida de una paciente durante cirugía en estética de garaje en Bogotá

Ecuador

Gobierno expide un decreto para eliminar la mayoría de aranceles recíprocos a Ecuador

Antioquia

¿En qué falló la seguridad en Medellín tras el asesinato de un hincha en la final Nacional vs. Junior?

Otras Noticias

Viral

Tras coronarse campeona nacional, Sharay Posada viajará a Zúrich para representar a Colombia

Sharay Posada será la encargada de representar a Colombia en la final internacional de Red Bull Dance Your Style.

Pensiones

Avisan a pensionados por trámite que deben realizar con su mesada y recibir un mayor pago

Este es el tiempo que tienen los jubilados para realizar el proceso con los fondos.

Atlético Nacional

"Muy duro": Edwin Cardona rompió el silencio tras el penalti errado por Morelos en la final vs. Junior

Visa

Declaran ilegal la tarifa de 100.000 dólares impuesta por el presidente Trump para visas H-1B

EPS

Salen a la luz nuevos casos e irregularidades en centros estéticos: estas son las ciudades con más reportes