Comisión de Acusación abre una investigación disciplinaria en contra el presidente Petro por presunta participación en política

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva investigación por presunta participación indebida en política contra el presidente Gustavo Petro, destacando una serie de publicaciones que realizó el primer puente festivo de junio, en sus redes sociales.

De acuerdo con la comisión, “entre el 6 y el 9 de junio de 2026, la cuenta oficial @petrogustavo publicó al menos veintidós mensajes que se relacionan con la actual contienda electoral, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos, campañas y al proceso de segunda vuelta presidencial”.

La investigación, en este caso, es diferente a otras contra el mandatario, debido a que fue la misma Comisión de Acusación la que decidió darle apertura ante los reiterados pronunciamientos del mandatario.

¿Qué publicaciones se incluyen en la investigación?

El auto de la Comisión de Acusación menciona 22 publicaciones realizadas entre el seis y el nueve de junio, con hora exacta y una síntesis del contenido.

Entre las publicaciones que serán sometidas a análisis se incluye una en la que el presidente “asocia a un sector político con el fascismo y advierte sobre desapariciones ‘si Colombia elige esto’, en alusión al resultado electoral”.

En otra, “vincula a un contradictor con ‘pensamiento paramilitar’ y se refiere a la primera vuelta presidencial y a un presunto ‘fraude electoral armado’”.

Pero también se registran ataques contra los medios de comunicación, como cuando “atribuye a la prensa el haber ‘pavimentado el camino al fascismo’ y formula advertencias sobre el resultado de las elecciones”.

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Tras una visita de inspección a la Comisión de Acusación, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra sus investigadores al encontrar inconsistencias sobre la cantidad de procesos que manejan, especialmente, en contra del presidente Petro por presunta participación en política.

De acuerdo con el procurador Gregorio Eljach, “informaron primero que eran 10, después que entre 15 y 50, y parece que el número ya pasó por ahí hace rato”.

De hecho, el jefe del Ministerio Público indicó que, de los cerca de 3.000 procesos en la dependencia, 290 estarían relacionados con el mandatario.