Presidenta de la Comisión de Acusación pide la suspensión provisional del presidente Petro

En la mañana de este miércoles, la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, pidió suspender al presidente Gustavo Petro por su presunta "falta gravísima por intervención en política".

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De acuerdo con el documento, la suspensión se extendería hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m.

"(...) la suspensión provisional produce la separación inmediata del cargo o función y la pérdida del derecho a remuneración durante su vigencia. Por la naturaleza de la conducta investigada, que solo puede desarrollarse en el marco de la segunda vuelta de la contienda electoral en curso, la medida se extenderá hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m.", señala el auto.

De acuerdo con el documento, la conducta investigada se relaciona con la difusión de mensajes a través de la cuenta oficial del presidente Gustavo Petro en X, entre el 6 y el 9 de junio de 2026. "Varios de ellos referidos de manera directa a candidatos y a la campaña presidencial, constituye un serio elemento de juicio que permite interferir que la permanencia en el cargo posibilita la reiteración de la presunta intervención en política mientras dure la contienda electoral".

El texto aclara que la suspensión provisional "tiene carácter cautelar y transitorio, no constituye juicio sobre la responsabilidad y se circunscribe al término estrictamente necesario para suspender la reiteración de la presunta falta durante la contienda electoral".

El auto de suspensión no ha sido radicado en la Comisión de Acusaciones

El representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, miembro de la Comisión de Acusaciones, indicó a través de redes sociales que el auto donde se solicita suspender al presidente Gustavo Petro no ha sido radicado.

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"Nunca ha sido radicado en la Secretaría de la Comisión, por no se ha debatido, es inexistente, parece una filtración de un borrador que jurídicamente no existe", escribió.

El ministro del Interior reacciona a decisión de la presidenta de la Comisión de Acusación contra Petro

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la Comisión de Acusaciones no puede suspender al mandatario colombiano, "y menos la voluntad de una sola representante".

"En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente".