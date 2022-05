Comisión de la Verdad se pronuncia sobre la renuncia de Carlos Ospina

El mayor (r) Carlos Ospina, quien este lunes, 2 de mayo, después de cuatro años como comisionado de la verdad, renunció a la entidad de manera irrevocable e inmediata, dio declaraciones en exclusiva a Noticias RCN sobre su salida de la Comisión de la Verdad.

Ospina señaló que "dentro de la Comisión hay un señalamiento y una estigmatización sobre mi persona. Me han dicho que hago parte de un complot , que yo entre a la Comisión a hacer inteligencia, que yo quiero dañar la Comisión de la Verdad, y que yo estoy haciendo un informe que es un contrainforme, porque mi verdad es diferente a la de ellos".

Por su parte, la propia Comisión emitió un comunicado hablando sobre la renuncia de Ospina de su cargo, señalando que "lamenta la renuncia" del mayor (r), y que esta se da en un momento "crucial cuando la Comisión está concentrada en los últimos dos meses de preparación del Informe Final".

"La renuncia del comisionado Ospina se da en un momento crucial cuando la Comisión está concentrada en los últimos dos meses de preparación del Informe Final y los comisionados/as estamos dedicados a la reflexión, al diálogo en debates profundos y enriquecedores, y a valorar la importancia de las diversas posiciones para el esclarecimiento de la verdad", indican.

Garantías en su labor

El mayor Ospina indicó también que “estaba acotando todos estos informes para presentarle al pueblo colombiano la verdad de esas personas que no han sido escuchadas. Vemos que los empresarios, que los ganaderos, que las fuerzas militares, no se estaban recogiendo los datos. Si no lo hago yo y no soplo todo este informe sobre lo que no están diciendo los otros… Lo cogí como bandera”.

Ante las palabras de Ospina, la Comisión sostuvo que siempre le brindó garantías para el desarrollo de sus funciones, y que ellos quieren entregar la verdad en su informe final.

"Reiteramos ante las víctimas, ante el país y ante la comunidad internacional nuestra decisión indeclinable de brindarles un relato amplio y explicativo que nos permita entender el por qué el conflicto llegó a estos niveles de degradación y un conjunto de recomendaciones para contribuir a que no siga persistiendo. La búsqueda de la verdad en Colombia y la construcción de la paz deben, en lugar de acrecentar odios, ayudar a comprender y superar la tragedia en la que se sumergió Colombia", señalan.