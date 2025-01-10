Comisión de las Naciones Unidas cayó en un retén ilegal en el Catatumbo: ELN es responsable

Durante al menos treinta minutos, una comisión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que se movilizaba entre los municipios de Tibú y El Tarra, Norte de Santander, fue secuestrada por integrantes del ELN, que instalaron un retén ilegal en carretera.

Según las autoridades departamentales, ocurrió en la vereda Villa del Carmen, en donde tres funcionarios de la ONU y su conductor fueron obligados a detenerse, mientras el grupo armado realizaba una serie de “verificaciones”.

Durante el tiempo en que estuvieron en manos del Ejército de Liberación Nacional, sus miembros los tuvieron en la mira de armas de largo calibre, pero, por suerte, resultaron ilesos.

ONU se pronunció y pidió mayor seguridad en carretera para sus funcionarios y la población en general:

Según el secretario de Seguridad de Norte de Santander, Óscar Hernández Durán, “Se encuentran bien y en las próximas horas serán trasladados a Cúcuta”, luego de llegar a El Tarra.

Sin embargo, desde la ONU, advirtieron que “se requiere garantizar corredores seguros tanto para misiones internacionales como para el tránsito de la población civil en la región”.

Retén ilegal generó pánico entre conductores de carga en la vía Panamericana:

Apenas el domingo, 28 de septiembre, un grupo de conductores de carga y vehículo particular fueron retenidos en el sector de La Fonda, del municipio de Patía, por hombres armados que formarían parte del Frente Carlos Patiño de las disidencias de la Farc.

El hecho, que fue registrado en video por algunos de los conductores, llevó al Ministerio de Defensa a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables, tras un consejo de seguridad realizado en el sector.

Y es que, según denuncias, retuvieron a uno de los conductores durante varios minutos y hurtaron su carga para venderla en el mercado negro.