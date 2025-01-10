CANAL RCN
Colombia

Comisión de las Naciones Unidas cayó en un retén ilegal en el Catatumbo: ELN es responsable

La ONU pidió mayor seguridad en carretera para sus funcionarios y la población colombiana, en general.

ELN y Clan del Golfo no permiten el ingreso de alimentos y combustible a Santa Rosa de Bolívar
Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
01:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante al menos treinta minutos, una comisión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que se movilizaba entre los municipios de Tibú y El Tarra, Norte de Santander, fue secuestrada por integrantes del ELN, que instalaron un retén ilegal en carretera.

Según las autoridades departamentales, ocurrió en la vereda Villa del Carmen, en donde tres funcionarios de la ONU y su conductor fueron obligados a detenerse, mientras el grupo armado realizaba una serie de “verificaciones”.

Durante el tiempo en que estuvieron en manos del Ejército de Liberación Nacional, sus miembros los tuvieron en la mira de armas de largo calibre, pero, por suerte, resultaron ilesos.

Millonaria recompensa por información que dé con los responsables del retén armado en vía Panamericana
RELACIONADO

Millonaria recompensa por información que dé con los responsables del retén armado en vía Panamericana

ONU se pronunció y pidió mayor seguridad en carretera para sus funcionarios y la población en general:

Según el secretario de Seguridad de Norte de Santander, Óscar Hernández Durán, “Se encuentran bien y en las próximas horas serán trasladados a Cúcuta”, luego de llegar a El Tarra.

Sin embargo, desde la ONU, advirtieron que “se requiere garantizar corredores seguros tanto para misiones internacionales como para el tránsito de la población civil en la región”.

Aumentó la presencia de grupos armados en el país: estas son las zonas más afectadas
RELACIONADO

Aumentó la presencia de grupos armados en el país: estas son las zonas más afectadas

Retén ilegal generó pánico entre conductores de carga en la vía Panamericana:

Apenas el domingo, 28 de septiembre, un grupo de conductores de carga y vehículo particular fueron retenidos en el sector de La Fonda, del municipio de Patía, por hombres armados que formarían parte del Frente Carlos Patiño de las disidencias de la Farc.

El hecho, que fue registrado en video por algunos de los conductores, llevó al Ministerio de Defensa a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables, tras un consejo de seguridad realizado en el sector.
Y es que, según denuncias, retuvieron a uno de los conductores durante varios minutos y hurtaron su carga para venderla en el mercado negro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Soldado murió tras accionarse sorpresivamente una granada que estaba manipulando en Cesar

Corte Suprema de Justicia

Le conceden la prisión domiciliaria a mujer de casi 90 años: ¿Por qué no se la habían dado antes?

Bogotá

Exediles de una localidad de Bogotá enfrentarán cargos por validar la postulación de aspirante sin requisitos legales

Otras Noticias

Colpensiones

Colpensiones enciende fuerte polémica por traslado de ahorro de estos trabajadores

Desde la entidad se pide que se trasladen los dineros de los fondos privados al Estado.

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló que un futbolista le escribió tras su ruptura con Juan David Tejada: ¿dijo quién?

La influencer indicó qué fue exactamente lo que le dijo el futbolista. Vea el video.

Alemania

Oktoberfest fue suspendido por alerta de explosivos: es el festival de la cerveza más famoso del mundo

Jhon Durán

Jhon Durán y más presión en Fenerbahce: revelaron multimillonaria cifra por su préstamo

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida