Aumentó la presencia de grupos armados en el país: estas son las zonas más afectadas

La situación de seguridad en Colombia se ha deteriorado significativamente en los últimos cinco años, según revelan informes recientes de la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Militares.

Estos documentos muestran un aumento alarmante del 40% en la presencia e injerencia de grupos armados ilegales en el país, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por alcanzar la paz.

Incremento de grupos armados en el país

El ministro de Defensa ha denunciado que este incremento se produjo durante los ceses al fuego acordados con estos grupos como parte de las negociaciones de paz.

"En esos ceses al fuego trasladaron la afectación a la fuerza pública a la población civil. Crecieron estos criminales de alguna manera en su capacidad criminal. Aquí hay que tener claridad sobre el tipo de amenaza que estamos enfrentando", afirmó Pedro Sánchez.

La expansión territorial de estos grupos es evidente al comparar mapas de 2019 con la situación actual. Los datos indican que hoy existen más de 22.000 personas armadas pertenecientes a grupos ilegales, distribuidas en más de 800 estructuras y subestructuras a lo largo del territorio nacional.

Entre los grupos que han ampliado su presencia se encuentran las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN. Este crecimiento ha ocurrido paradójicamente en un contexto de diálogos de paz y políticas de "paz total" impulsadas por el gobierno.

Despliegue militar para combatir a grupos armados en el país

El impacto de esta expansión se siente principalmente en la población civil, que queda atrapada en medio del conflicto. La presencia de estos grupos armados en más municipios y regiones del país pone en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos, especialmente en áreas rurales y zonas fronterizas.

Por esto, el ministro de Defensa anunció un fuerte despliegue militar, en algunas de las zonas más afectadas por la violencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades en zonas del Bajo Cauca, sur de Bolívar y algunos municipios priorizados en el departamento de Antioquia.