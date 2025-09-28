CANAL RCN
Colombia Video

Aumentó la presencia de grupos armados en el país: estas son las zonas más afectadas

Cifras de la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Militares revelan una expansión significativa de grupos como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
07:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La situación de seguridad en Colombia se ha deteriorado significativamente en los últimos cinco años, según revelan informes recientes de la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Militares.

Estos documentos muestran un aumento alarmante del 40% en la presencia e injerencia de grupos armados ilegales en el país, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por alcanzar la paz.

Extorsiones se expanden en el Atlántico: criminales adaptan estrategias y utilizan tecnología para cobros ilegales
RELACIONADO

Extorsiones se expanden en el Atlántico: criminales adaptan estrategias y utilizan tecnología para cobros ilegales

Incremento de grupos armados en el país

El ministro de Defensa ha denunciado que este incremento se produjo durante los ceses al fuego acordados con estos grupos como parte de las negociaciones de paz.

"En esos ceses al fuego trasladaron la afectación a la fuerza pública a la población civil. Crecieron estos criminales de alguna manera en su capacidad criminal. Aquí hay que tener claridad sobre el tipo de amenaza que estamos enfrentando", afirmó Pedro Sánchez.

La expansión territorial de estos grupos es evidente al comparar mapas de 2019 con la situación actual. Los datos indican que hoy existen más de 22.000 personas armadas pertenecientes a grupos ilegales, distribuidas en más de 800 estructuras y subestructuras a lo largo del territorio nacional.

Entre los grupos que han ampliado su presencia se encuentran las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN. Este crecimiento ha ocurrido paradójicamente en un contexto de diálogos de paz y políticas de "paz total" impulsadas por el gobierno.

“Él dice que tiene que matarme”: mujer vive un tormento por las constantes amenazas de su propio hijo
RELACIONADO

“Él dice que tiene que matarme”: mujer vive un tormento por las constantes amenazas de su propio hijo

Despliegue militar para combatir a grupos armados en el país

El impacto de esta expansión se siente principalmente en la población civil, que queda atrapada en medio del conflicto. La presencia de estos grupos armados en más municipios y regiones del país pone en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos, especialmente en áreas rurales y zonas fronterizas.

Por esto, el ministro de Defensa anunció un fuerte despliegue militar, en algunas de las zonas más afectadas por la violencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades en zonas del Bajo Cauca, sur de Bolívar y algunos municipios priorizados en el departamento de Antioquia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ibagué

Prohibido maltratar: agresiones contra los agentes de tránsito que se salieron de control

Mujeres Que Inspiran

Mujeres que inspiran: una bióloga indígena transformó la Sierra Nevada con su emprendimiento cafetero

Atlántico

Extorsiones se expanden en el Atlántico: criminales adaptan estrategias y utilizan tecnología para cobros ilegales

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 28 de septiembre de 2025

¡Se revelaron más ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 28 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Nicolás Maduro

Desde EE.UU. afirmaron que "los días de Nicolás Maduro están contados"

El congresista republicano Carlos A. Giménez lanzó advertencia contra Nicolás Maduro. ¿Qué dijo?

Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: artistas, hora y dónde verlo en vivo

Liga BetPlay

América de Cali no levanta cabeza: en el minuto 87 le empató Envigado

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos