Retén armado en vía Panamericana genera pánico entre conductores de carga: uno de ellos fue secuestrado

Un grupo de conductores de carga y vehículo particular quedaron atrapados, antes del mediodía de este domingo, 28 de septiembre, en un retén ilegal, instalado por hombres armados en la frontera entre los municipios de Cauca y Nariño.

Ocurrió en el sector de La Fonda, del municipio de Patía, hasta donde llegó un grupo de hombres con armas de largo alcance para intimidar a los conductores y escoger de entre los camiones a uno, para hurtar su mercancía.

En un video grabado por un conductor que se encontraba a lo lejos, se ve cuando, entre varios, le ordenan al conductor de una tractomula salir de la vía principal y estacionarse.

Versiones preliminares sugieren que el grupo armado, del que no se tienen mayores detalles, secuestró al conductor y hurtó su cargamento, aunque, es información que aún debe ser verificada por las autoridades.

Mientras, conductores que suelen transitar este corredor vial —que no solo permite el tránsito hacia el sur del país, sino también conecta a Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá— sea vigilado por las autoridades.

Días antes el Ejército logró evitó la instalación de otro retén ilegal en la vía Panamericana:

Apenas el 15 de septiembre, la Tercera División del Ejército informó que otro retén que iba a ser instalado en la vía Panamericana, pero entre Popayán y Cali, fue evitado por sus tropas.

De acuerdo con la información revelada a través de su cuenta en la plataforma X, uniformados “sostuvieron combate de encuentro contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez en el sector de El Cairo, municipio de Cajibío”.

En medio del operativo “se logró la incautación de un arma corta y el vehículo en el que se transportaba el sujeto que pretendía efectuar acciones ilegales en el eje vial. Así mismo, un automóvil fue recuperado y sus ocupantes fueron salvaguardados”.