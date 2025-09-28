CANAL RCN
Colombia

Retén armado en vía Panamericana genera pánico entre conductores de carga: uno de ellos fue secuestrado

Versiones preliminares señalan que un conductor habría secuestrado y su carga está en manos del grupo armado.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
02:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grupo de conductores de carga y vehículo particular quedaron atrapados, antes del mediodía de este domingo, 28 de septiembre, en un retén ilegal, instalado por hombres armados en la frontera entre los municipios de Cauca y Nariño.

Ocurrió en el sector de La Fonda, del municipio de Patía, hasta donde llegó un grupo de hombres con armas de largo alcance para intimidar a los conductores y escoger de entre los camiones a uno, para hurtar su mercancía.

VIDEO | Con banderas, retenes y presuntos explosivos: así apareció el ELN en la vía Panamericana
RELACIONADO

VIDEO | Con banderas, retenes y presuntos explosivos: así apareció el ELN en la vía Panamericana

En un video grabado por un conductor que se encontraba a lo lejos, se ve cuando, entre varios, le ordenan al conductor de una tractomula salir de la vía principal y estacionarse.

Versiones preliminares sugieren que robaron su carga y secuestraron al conductor:

Versiones preliminares sugieren que el grupo armado, del que no se tienen mayores detalles, secuestró al conductor y hurtó su cargamento, aunque, es información que aún debe ser verificada por las autoridades.

Mientras, conductores que suelen transitar este corredor vial —que no solo permite el tránsito hacia el sur del país, sino también conecta a Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá— sea vigilado por las autoridades.

Video del momento exacto de violento atraco a una familia en un vehículo, en las vías de Cauca
RELACIONADO

Video del momento exacto de violento atraco a una familia en un vehículo, en las vías de Cauca

Días antes el Ejército logró evitó la instalación de otro retén ilegal en la vía Panamericana:

Apenas el 15 de septiembre, la Tercera División del Ejército informó que otro retén que iba a ser instalado en la vía Panamericana, pero entre Popayán y Cali, fue evitado por sus tropas.

De acuerdo con la información revelada a través de su cuenta en la plataforma X, uniformados “sostuvieron combate de encuentro contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez en el sector de El Cairo, municipio de Cajibío”.

En medio del operativo “se logró la incautación de un arma corta y el vehículo en el que se transportaba el sujeto que pretendía efectuar acciones ilegales en el eje vial. Así mismo, un automóvil fue recuperado y sus ocupantes fueron salvaguardados”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

“Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad”: respuesta sobre concierto cancelado de Kendrick Lamar

Acuerdo de paz

Aumentan los asesinatos en contra de firmantes de paz en el país: así responde la ONU

Arauca

Comandante de Bomberos de Arauquita fue asesinado: había sido candidato a la Alcaldía

Otras Noticias

FC Barcelona

Barcelona le causó nuevo golpe al Real Madrid en la tabla luego de la goleada del Atleti

Barcelona le propinó un nuevo golpe al Real Madrid tras la goleada que sufrió a manos del Atlético.

Conciertos

¿Cómo será la devolución del dinero de las boletas por cancelación de Kendrick Lamar?

El concierto de Kendrick Lamar fue cancelado en la ciudad de Bogotá y la organizadora explicó cómo será devuelto el dinero de las boletas.

Turismo

Existe un lugar en el mundo donde la gente casi siempre supera los 100 años ¿Dónde queda y cuál es su secreto?

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN