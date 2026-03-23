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Esta sería la cárcel en la que estaría Zulma Guzmán tras su extradición

Un documento del Ministerio de Justicia detalla el lugar de reclusión en Colombia y las condiciones que serán verificadas por una funcionaria de la Unión Europea.

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
09:13 p. m.
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Noticias RCN conoció en primicia una carta del Ministerio de Justicia que se convierte en pieza clave dentro del proceso de extradición de Zulma Guzmán Castro, acusada de envenenar a dos menores de edad en el Reino Unido.

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El documento, enviado a la defensa de la procesada y a las autoridades británicas, detalla el lugar de reclusión en Colombia y las condiciones que serán verificadas por una funcionaria de la Unión Europea.

Inspección internacional programada para marzo

El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) autorizaron la visita de una experta que llegará al país el próximo 30 de marzo de 2026.

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Su misión será corroborar las condiciones del centro penitenciario donde Guzmán sería trasladada, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. La inspección aún espera confirmación de horario para coordinar el ingreso al establecimiento.

Pabellón de alta seguridad en Bogotá

El Inpec precisó que, de hacerse efectiva la extradición, Zulma Guzmán Castro sería recluida en el pabellón nueve de la cárcel y penitenciaría con alta y media seguridad para mujeres de Bogotá.

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Este espacio está destinado a internas con procesos de alto impacto judicial y garantiza medidas estrictas de seguridad. La decisión busca dar certeza a las autoridades británicas sobre el lugar de reclusión y las condiciones de Guzmán en territorio colombiano.

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