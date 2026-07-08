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¿Cómo acceder a las tarifas preferenciales en los peajes de la vía Bogotá–Villavicencio? Requisitos y paso a paso

Conozca los documentos, plazos y canales habilitados para realizar el trámite.

Peajes aumentaron el 1 de julio.
Peajes aumentaron el 1 de julio. Foto: ANI.

Noticias RCN

julio 08 de 2026
06:04 p. m.
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Los habitantes de varios municipios de Cundinamarca que transitan con frecuencia por la vía Bogotá–Villavicencio pueden acceder a tarifas preferenciales en algunos peajes del corredor vial.

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El beneficio, reglamentado mediante las resoluciones 006137 y 001695, contempla un proceso de inscripción, así como requisitos específicos según el tipo de solicitud que se vaya a realizar.

¿Quiénes pueden solicitar el beneficio?

La solicitud por primera vez está dirigida a los usuarios que cumplan con los requisitos establecidos para cada peaje.

En el caso de los peajes Boquerón I y II, pueden aplicar habitantes de los municipios de Chipaque, Cáqueza, Fosca, Une y Ubaque.

Para el peaje Naranjal, el beneficio está disponible para residentes de Cáqueza, Fosca, Quetame y Guayabetal.

Mientras tanto, en el peaje Pipiral, podrán acceder los habitantes del municipio de Guayabetal y de la vereda Pipiral.

¿Qué documentos debe presentar para hacer la solicitud?

Quienes deseen obtener por primera vez la tarifa preferencial deberán anexar:

  • Una carta solicitando el beneficio, indicando el peaje para el que realiza la petición y los datos de contacto del solicitante.
  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
  • Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo a nombre del solicitante.

¿Qué hacer si perdió el beneficio por no cumplir con los pasos mínimos?

Los usuarios que necesiten justificar el incumplimiento de los ocho pasos mínimos mensuales o solicitar la reactivación del beneficio deberán presentar una carta explicando las razones.

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Si el vehículo estuvo en un taller, será necesario anexar la factura o una certificación con NIT. En caso de incapacidad médica del propietario, deberán adjuntarse los soportes correspondientes.

La solicitud de reactivación debe presentarse dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente al periodo de inactividad.

¿Cómo funciona el cambio de tarjeta por venta del vehículo?

Cuando el propietario venda su vehículo y desee conservar el beneficio para otro automotor, deberá reportar la venta dentro de los 15 días hábiles siguientes.

La solicitud solo será aprobada si el nuevo vehículo pertenece a la misma categoría asignada inicialmente. Además, deberá presentar el certificado de tradición y libertad, la cédula de ciudadanía y la tarjeta de propiedad del nuevo vehículo.

¿Dónde se puede realizar el trámite?

Los interesados podrán radicar la solicitud a través del correo electrónico atencionalusuario@coviandina.com o acudir de manera presencial a la oficina de Boquerón y Buenavista.

La atención presencial se presta de lunes a jueves, entre 8:00 de la mañana y 12:00 del mediodía, y de 2:00 a 4:00 de la tarde. Los viernes, el horario es de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 3:00 de la tarde.

La concesionaria recomendó revisar previamente los requisitos y reunir toda la documentación para agilizar el proceso y evitar contratiempos durante la solicitud del beneficio.

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