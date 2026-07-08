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Ideam da alerta: Estos son los departamentos con mayor riesgo de golpe de calor en Colombia

La entidad dio a conocer las zonas que se verían más afectadas por la ola de calor en el país.

Fenómeno de El Niño.
Fenómeno de El Niño. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

julio 08 de 2026
05:46 p. m.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta nacional debido a las altas probabilidades de ocurrencia de golpes de calor e insolación en varias regiones de Colombia.

El reporte institucional, fundamentado en el monitoreo de la sensación térmica, establece niveles críticos de advertencia (amarilla, naranja y roja) para orientar las medidas de prevención ciudadana.

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Según los parámetros técnicos del Ideam, la alerta amarilla se relaciona con la fatiga y el agotamiento generado por el ambiente; la alerta naranja eleva el riesgo hacia la insolación; mientras que la alerta roja indica una alta probabilidad de sufrir un golpe de calor directo, una condición médica extrema provocada por la exposición a temperaturas elevadas.

Departamentos bajo Alerta Roja (Máximo Riesgo)

Las zonas bajo la máxima advertencia atmosférica por altas sensaciones térmicas se concentran con mayor fuerza en el norte y oriente del territorio nacional:

  • Región Caribe: San Andrés Islas, La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.
  • Región Andina: Sectores específicos de los departamentos de Antioquia, Santander y Norte de Santander.

El Ideam precisó que estos puntos del mapa nacional registran el escenario más complejo debido a la combinación de calor térmico directo y las proyecciones de nubosidad de la jornada.

Regiones en Alerta Naranja

La alerta intermedia, que advierte sobre la deshidratación aguda e insolación, cobija un espectro geográfico más amplio a lo largo del país:

  • Región Insular: Providencia y Santa Catalina.
  • Región Andina: Áreas adicionales de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá y Tolima.
  • Región Pacífica: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
  • Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.
  • Amazonia: Guaviare, Guainía, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

A pesar de las severas alertas por sensación térmica en las zonas antes mencionadas, el boletín meteorológico nacional destaca un comportamiento atmosférico variado. Mientras extensos sectores del Caribe y valles interandinos mantienen tiempo seco y despejado (con Barranquilla alcanzando máximas estimadas de 37 °C y Cartagena de 36 °C), el ingreso de humedad genera precipitaciones moderadas a intensas en la cuenca del océano Pacífico, Chocó y el occidente de Antioquia.

Las autoridades ambientales recomiendan a los habitantes de las regiones bajo alerta roja y naranja aumentar la ingesta de agua, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación (entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m.) y usar elementos de protección solar para mitigar los impactos a la salud.

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