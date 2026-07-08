CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Impresionante incendio en Bello, Antioquia: reportan que dos perros murieron

El hecho ha sido controlado en un 70 %, de acuerdo con el último balance de las autoridades.

Noticias RCN

julio 08 de 2026
05:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, se presentó un impresionante incendio estructural en el depósito de maderas y aserríos El Congolo, barrio Las Granjas en Bello, Antioquia.

Sujeto se grabó aventando a un gato por un barranco: el caso es investigado en Antioquia
RELACIONADO

Sujeto se grabó aventando a un gato por un barranco: el caso es investigado en Antioquia

Los videos mostraron la gigantesca nube gris que se extendió por las calles del sector. Aunque no hubo lesionados, las autoridades reportaron que dos perros resultaron heridos y otros dos fallecieron.

Balance de daños: una vivienda afectada

La situación fue atendida por el Cuerpo de Bomberos del municipio con el trabajo articulado de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, Defensa Civil y Policía Nacional.

Asimismo, se contó con el apoyo de las tanquetas de la Unidad Nacional de Mantenimiento del Orden Público (UNDMO). El reporte más reciente indica que el incendio pudo ser controlado en un 70 %.

De igual forma, las autoridades mencionaron que una vivienda colindante resultó afectada. Por eso, se dispuso de un equipo psicosocial de la alcaldía para ubicar a la familia y brindarle lo que necesite bajo los lineamientos de las rutas de atención correspondientes.

Mientras se termina de controlar la emergencia, las unidades siguen adelantando la verificación de otras viviendas en el sector para determinar si hubo mayores afectaciones.

¿Qué hacer en un incendio?

En su página web, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá presenta una serie de recomendaciones a la hora de estar en medio de un incendio.

Indignante: mujer grabó a su hijo mientras golpeaba y azotaba a un gato bebé en Marinilla, Antioquia
RELACIONADO

Indignante: mujer grabó a su hijo mientras golpeaba y azotaba a un gato bebé en Marinilla, Antioquia

Lo fundamental es siempre mantener la calma para tomar las mejores decisiones. También es vital buscar el extintor más cercano y así intentar controlar el inicio del fuego.

Ahora bien, si el origen es eléctrico, no se debe emplear agua. Para salir de las instalaciones, se recomienda encontrar la puerta de salida más cercana; aunque si no está a la mano, lo clave es quedarse en un punto seguro mientras llegan las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Por causar deformidades en 40 pacientes, condenan a integrantes de red que realizaba cirugías en Medellín

Defensoría del Pueblo

Duro llamado de la defensora Iris Marín a Petro y Cepeda: "La estabilidad institucional es una garantía"

Ministerio de Relaciones Exteriores

¿Quién es Omar Bula, el designado ministro de Relaciones Exteriores? Esta es su experiencia

Otras Noticias

Estados Unidos

¿Qué se sabe del caso de los 16 niños rescatados de una casa donde permanecían ocultos desde hace años?

Los menores permanecieron ocultos durante años sin asistir a la escuela ni recibir atención adecuada.

Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026? ¡Atento!

La Selección Colombia obtuvo tres triunfos y dos empates en la Copa del Mundo.

Astrología

Ayda Valencia, la famosa vidente, realizó impactante predicción antes de la eliminación de Colombia: ¿cuál?

Bogotá

Cupos para validar el bachillerato gratis en Bogotá: Requisitos e inscripciones 2026

OMS

OMS alertó que el número de casos de cáncer se podrían duplicar para el 2050