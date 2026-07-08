VIDEO | Impresionante incendio en Bello, Antioquia: reportan que dos perros murieron

En las últimas horas, se presentó un impresionante incendio estructural en el depósito de maderas y aserríos El Congolo, barrio Las Granjas en Bello, Antioquia.

Los videos mostraron la gigantesca nube gris que se extendió por las calles del sector. Aunque no hubo lesionados, las autoridades reportaron que dos perros resultaron heridos y otros dos fallecieron.

Balance de daños: una vivienda afectada

La situación fue atendida por el Cuerpo de Bomberos del municipio con el trabajo articulado de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, Defensa Civil y Policía Nacional.

Asimismo, se contó con el apoyo de las tanquetas de la Unidad Nacional de Mantenimiento del Orden Público (UNDMO). El reporte más reciente indica que el incendio pudo ser controlado en un 70 %.

De igual forma, las autoridades mencionaron que una vivienda colindante resultó afectada. Por eso, se dispuso de un equipo psicosocial de la alcaldía para ubicar a la familia y brindarle lo que necesite bajo los lineamientos de las rutas de atención correspondientes.

Mientras se termina de controlar la emergencia, las unidades siguen adelantando la verificación de otras viviendas en el sector para determinar si hubo mayores afectaciones.

¿Qué hacer en un incendio?

En su página web, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá presenta una serie de recomendaciones a la hora de estar en medio de un incendio.

Lo fundamental es siempre mantener la calma para tomar las mejores decisiones. También es vital buscar el extintor más cercano y así intentar controlar el inicio del fuego.

Ahora bien, si el origen es eléctrico, no se debe emplear agua. Para salir de las instalaciones, se recomienda encontrar la puerta de salida más cercana; aunque si no está a la mano, lo clave es quedarse en un punto seguro mientras llegan las autoridades.