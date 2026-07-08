Cupos para validar el bachillerato gratis en Bogotá: Requisitos e inscripciones 2026

El Instituto para la Economía Social (IPES), en alianza estratégica con la Secretaría de Educación Distrital, anunció la apertura oficial de la Matriculatón 2026. Esta iniciativa busca que los vendedores informales de la capital, así como sus familias, puedan validar y terminar sus estudios de bachillerato de manera 100% gratuita y bajo modalidades flexibles.

Las inscripciones estarán abiertas únicamente desde el 7 hasta el 14 de julio de 2026. El programa está diseñado para mitigar las barreras de tiempo y espacio que afrontan los comerciantes de la economía popular, ofreciendo horarios adaptables que les permitan continuar con sus actividades laborales mientras se capacitan.

Requisitos para estudiar bachillerato gratis en Bogotá

Para acceder a uno de los cupos de educación flexible que ofrece el Distrito en este segundo semestre de 2026, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Ser mayor de 18 años.

Estar ejerciendo alguna actividad comercial en el espacio público (vendedor informal) o ser parte de su núcleo familiar.

Presentar un documento de identidad válido (Cédula de Ciudadanía o de Extranjería).

Presentar un documento de identidad válido (Cédula de Ciudadanía o de Extranjería). Contar con los certificados de estudio de los últimos años aprobados (en caso de no tenerlos, se realizará una prueba de reconocimiento de saberes).

¿Dónde inscribirse? Puntos de atención del IPES

Para facilitar el proceso de registro, el IPES ha dispuesto de funcionarios en diferentes localidades de la ciudad y en los Puntos Vive Digital. Los interesados pueden acercarse con su documentación a los siguientes lugares habilitados:

Punto Vive Digital Veracruz: Calle 17 # 4-65.

Punto Vive Digital Kennedy: Calle 41a Sur # 79-51.

Punto Vive Digital San Blas: Calle 21 Sur # 4-50 Este.

Sede Principal del IPES: Dirección de Formación y Empleabilidad.

El horario de atención en estos puntos será de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Cabe resaltar que el trámite no tiene ningún costo ni requiere de intermediarios.

Este programa de formación académica no solo otorga el título de bachiller académico avalado por la Secretaría de Educación, sino que también abre las puertas a rutas de empleo formal, alfabetización digital y cursos de emprendimiento técnico dictados por el SENA.

Al terminar el bachillerato, los beneficiarios podrán acceder de manera prioritaria a las alternativas de reubicación comercial, capital semilla y ferias institucionales que organiza la Alcaldía Mayor de Bogotá para impulsar la economía popular.