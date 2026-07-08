¿Qué se sabe sobre el robo en un centro comercial en Bogotá durante el partido de Colombia?

El martes 7 de julio, el país estuvo pendiente del partido de la selección Colombia contra Suiza por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo se vio las caras con el país europeo en la tarde. Tras un partido electrizante que quedó sin goles, se fue al alargue y la paridad tuvo que resolverse en los cobros desde los 11 pasos.

Víctima narró detalles del robo

Lastimosamente, Suiza se quedó con la clasificación tras anotar cuatro de sus cinco cobros. En cambio, Colombia falló en dos oportunidades: con Juan Camilo Hernández y Dávinson Sánchez.

El partido se vio en el centro comercial Plaza Claro en Bogotá. Después de la tristeza por la eliminación, algunos de los presentes se llevaron una sorpresa al darse cuenta de que, mientras veían el encuentro, los ladrones hicieron de las suyas.

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Las víctimas denunciaron que se robaron las partes de varios vehículos. Alerta Bogotá conversó con una de las personas afectadas, quien se mantuvo bajo anonimato.

En primer lugar, aseguró que fueron entre seis y diez los carros a los que les robaron partes; varios de alta gama (como camionetas). Narró que los vehículos estaban ubicados principalmente en la entrada del centro comercial, pasando la talanquera del primer piso.

Comunicado del centro comercial

Con respecto a la cuantía del crimen, sostuvo que podría ser mayor a los 15 millones de pesos. La persona afirmó que se llevaron espejos y las luminarias, principalmente.

Multiplika, la empresa administradora del centro comercial, emitió un comunicado al respecto, el cual conoció Alerta Bogotá.

“Tan pronto se detectó la situación, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad y atención establecidos. Nos pusimos a disposición de los usuarios afectados para recibir sus reportes y acompañarlos en la atención”, precisó al indicar que se reforzaron los esquemas de vigilancia y control en el parqueadero.