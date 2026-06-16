¿Cómo adquirir boletos para ver los partidos de Colombia en las Fan Zones de Bogotá?

La pasión del fútbol se vive en cada uno de los partidos que se están disputando en la nueva Copa del Mundo 2026 que tiene a millones de fanáticos al tanto del rumbo que toman sus respectivas selecciones.

Por esto, Bogotá ya se está preparando para reunir a los más fieles fanáticos de este deporte para el gran debut de la Selección Colombia que se llevará a cabo este miércoles 17 de junio en Ciudad de México.

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¿Cómo adquirir boletas para ingresar a las Fan Zones en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá reveló nueva información sobre la estrategia con la que buscan ampliar la experiencia deportiva, para los ciudadanos, por medio de espacios en donde los más fieles fanáticos del fútbol podrán disfrutar de estos encuentros deportivos.

Por esto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte dio a conocer que los parques El Tunal, en Tunjuelito, y Fontanar del Río, en la localidad de Suba, contarán con zonas especiales para hinchas donde podrán disfrutar al aire libre los partidos de la selección Colombia los días 17, 23 y 27 de junio.

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, estas pantallas gigantes proyectarán los partidos de la tricolor y su ingreso será gratuito. No obstante, será indispensable contar con la boletería para disfrutar de la zona exclusiva.

La Alcaldía de Bogotá indicó algunos de los requisitos para obtener las entradas ya que estas se podrán reclamar en diferentes Cades de la ciudad. El ingreso estará permitido para mayores de 8 años, no se permite el ingreso de mascotas y se aplicarán protocolos de seguridad y aseo.

El aforo máximo por partido en el parque El Tunal es de 15 mil personas, mientras que en Fontanar del Río será para 5 mil.

“La estrategia busca ampliar la experiencia deportiva, fortalecer la convivencia y proyectar a la capital como epicentro cultural, turístico y futbolero durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta”, señaló la Alcaldía.

¿Cuándo abrirán las Fan Zones en Bogotá para ver a la Selección?

La apertura de estas zonas se realizará de la siguiente manera: el miércoles 17 de junio, para el partido Colombia vs. Uzbekistán, la apertura de puertas será a las 6:00 p. m. y a las 8:00 p.m. iniciará el encuentro

El martes 23 de junio, para el encuentro Colombia vs. República Democrática del Congo, la apertura de puertas será a las 6:00 p. m. y el inicio del partido es a las 9:00 p. m. Finalmente, el sábado 27 de junio, para el encuentro Colombia vs. Portugal, la apertura de puertas será a las 3:00 p. m. y el enfrentamiento dará inicio a las 6:30 p. m.

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Puntos para adquirir boletas de las Fan Zones en Bogotá