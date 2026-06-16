CANAL RCN
Colombia

¿Cómo adquirir boletos para ver los partidos de Colombia en las Fan Zones de Bogotá?

Los bogotanos podrán vivir una experiencia única al disfrutar de los partidos de la tricolor en las zonas creadas especialmente para los hinchas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 16 de 2026
09:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La pasión del fútbol se vive en cada uno de los partidos que se están disputando en la nueva Copa del Mundo 2026 que tiene a millones de fanáticos al tanto del rumbo que toman sus respectivas selecciones.

Por esto, Bogotá ya se está preparando para reunir a los más fieles fanáticos de este deporte para el gran debut de la Selección Colombia que se llevará a cabo este miércoles 17 de junio en Ciudad de México.

Comunidad de Usaquén marchará para pedir disculpas a extranjero tras falsa denuncia de abuso
RELACIONADO

Comunidad de Usaquén marchará para pedir disculpas a extranjero tras falsa denuncia de abuso

¿Cómo adquirir boletas para ingresar a las Fan Zones en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá reveló nueva información sobre la estrategia con la que buscan ampliar la experiencia deportiva, para los ciudadanos, por medio de espacios en donde los más fieles fanáticos del fútbol podrán disfrutar de estos encuentros deportivos.

Por esto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte dio a conocer que los parques El Tunal, en Tunjuelito, y Fontanar del Río, en la localidad de Suba, contarán con zonas especiales para hinchas donde podrán disfrutar al aire libre los partidos de la selección Colombia los días 17, 23 y 27 de junio.

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, estas pantallas gigantes proyectarán los partidos de la tricolor y su ingreso será gratuito. No obstante, será indispensable contar con la boletería para disfrutar de la zona exclusiva.

La Alcaldía de Bogotá indicó algunos de los requisitos para obtener las entradas ya que estas se podrán reclamar en diferentes Cades de la ciudad. El ingreso estará permitido para mayores de 8 años, no se permite el ingreso de mascotas y se aplicarán protocolos de seguridad y aseo.

El aforo máximo por partido en el parque El Tunal es de 15 mil personas, mientras que en Fontanar del Río será para 5 mil.

“La estrategia busca ampliar la experiencia deportiva, fortalecer la convivencia y proyectar a la capital como epicentro cultural, turístico y futbolero durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta”, señaló la Alcaldía.

¿Cuándo abrirán las Fan Zones en Bogotá para ver a la Selección?

La apertura de estas zonas se realizará de la siguiente manera: el miércoles 17 de junio, para el partido Colombia vs. Uzbekistán, la apertura de puertas será a las 6:00 p. m. y a las 8:00 p.m. iniciará el encuentro

El martes 23 de junio, para el encuentro Colombia vs. República Democrática del Congo, la apertura de puertas será a las 6:00 p. m. y el inicio del partido es a las 9:00 p. m. Finalmente, el sábado 27 de junio, para el encuentro Colombia vs. Portugal, la apertura de puertas será a las 3:00 p. m. y el enfrentamiento dará inicio a las 6:30 p. m.

Alcalde Galán anunció cambios en la Secretaría de Movilidad y la gerencia de Transmilenio
RELACIONADO

Alcalde Galán anunció cambios en la Secretaría de Movilidad y la gerencia de Transmilenio

Puntos para adquirir boletas de las Fan Zones en Bogotá

  • SuperCADE Suba
  • SuperCADE Bosa
  • SuperCADE Manitas
  • CADE Tunal
  • CADE Santa Lucía
  • CADE La Gaitana
  • CADE Los Luceros
  • CADE Muzú
  • CADE Toberín
  • CADE Servita
  • CADE Santa Helenita
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Comunidad de Usaquén marchará para pedir disculpas a extranjero tras falsa denuncia de abuso

Congreso de la República

Proyecto de Jurisdicción Agraria se hunde en el Congreso y será presentado nuevamente después del 20 de julio

Animales

Mujer grabó a su pareja sentimental agrediéndola a ella y su perrita en Santander: la canina habría muerto

Otras Noticias

Perú

Keiko Fujimori amplía ventaja en el conteo oficial de votos en Perú

La diferencia es de poco más de 35.000 sufragios, en un universo superior a los 19 millones contabilizados.

Selección de Argentina

Lionel Messi pone a ganar a Argentina ante Argelia: ¡Vea el GOLAZO de media distancia!

Lionel Messi abrió el marcador para Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 con un espectacular gol de media distancia tras una gran asistencia de Rodrigo De Paul.

Apple

¿Cuáles serán los nuevos cambios que traerá la actualización iOS 27 en los iPhone?

Invima

Invima pide verificar alimentos y bebidas alcohólicas durante el Mundial

Nequi

Pagos por PSE en Nequi no estarán disponibles en esta fecha: esto es lo que debe saber