Proyecto de Jurisdicción Agraria se hunde en el Congreso y será presentado nuevamente después del 20 de julio

Este martes, la plenaria del Senado de la República aprobó una proposición presentada por el presidente de la corporación, Lidio García, con la cual se suspendió la discusión del proyecto de ley de jurisdicción agraria.

La decisión busca dar espacio a voceros de todos los partidos para alcanzar acuerdos sobre esta iniciativa que ha dividido al Congreso en las últimas semanas.

La medida permitió destrabar la agenda legislativa en la recta final de las sesiones ordinarias, que llevaba más de un mes paralizada por la falta de consenso en torno a los puntos más controvertidos del proyecto impulsado por el Gobierno.

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"La justicia para el campo es una condición indispensable para la dignidad del campesinado y para la construcción de paz en Colombia", señaló la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, al reiterar que la reforma será nuevamente presentada el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso.

Proyecto con mensaje de urgencia y oposición férrea

La jurisdicción agraria había ocupado el primer lugar en el orden del día de las plenarias recientes, al contar con mensaje de urgencia e insistencia. Sin embargo, las estrategias de la oposición y las denuncias sobre una eventual “expropiación exprés” frenaron la votación del articulado.

El presidente del Senado aclaró que la iniciativa no está archivada. "Hay una mesa técnica que se que se decidió ahorita. La mesa técnica la conforman los mismos ponentes de este último debate. Entonces, con dos cambios que fue el de Aida Quilcué por Aida Avella y el del senador Chacón por Miguel Ángel Pinto", explicó García.

Mesa técnica definirá puntos críticos

Según el presidente de la corporación, esa mesa técnica deberá presentar un informe para lograr acuerdos sobre el artículo 9, uno de los más cuestionados. "Entonces, esa mesa técnica tiene que presentar un informe para ponerse de acuerdo en el artículo 9 o en el punto 9 y si están de acuerdo pues ya lo traen mañana y y avanza el proyecto. Pero no es cierto que se haya hundido. No es cierto que se haya hundido, pero si si quieren que se hunda le recibimos que se hunda, no hay ningún problema", afirmó.

El futuro de la jurisdicción agraria dependerá de los consensos que logren los ponentes en los próximos días, antes de que el proyecto sea reintroducido en el nuevo periodo legislativo.