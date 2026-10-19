Colpensiones da a colombianos $217 millones para vivienda: Requisitos y cómo hacerlo

El incentivo de $217 millones de pesos anunciado por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, forma parte del plan de premios de la estrategia comercial denominada "Ahorrar es Ganar".

Se trata de un sorteo promocional debidamente autorizado por Coljuegos que tiene como propósito fundamental incentivar la cultura del ahorro formal en los sectores de la población con menores recursos.

Esta iniciativa está dirigida de manera exclusiva a las personas que se encuentren vinculadas y activas en el programa de Beneficios Económicos Periódicos, ampliamente conocido por sus siglas BEPS.

Así funciona el programa de Colpensiones

Para poder acceder a las oportunidades del concurso, los participantes deben cumplir de forma rigurosa con los requisitos generales exigidos por el programa BEPS. Entre estas condiciones se encuentra ser ciudadano colombiano, ser mayor de 18 años y contar con ingresos mensuales netos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

La mecánica para entrar a participar se basa en el esfuerzo individual del usuario: por cada monto específico que el beneficiario deposite como ahorro voluntario en su cuenta individual dentro de las fechas fijadas en el reglamento, la plataforma del sistema le asigna boletas electrónicas que entran a disputar la bolsa de premios.

El plan total de incentivos de esta convocatoria contempla dos premios mayores representados en bonos de $217 millones de pesos cada uno, además de una bolsa complementaria compuesta por mil bonos de consumo de menor cuantía diseñados para ser redimidos en cadenas de supermercados aliadas en todo el territorio nacional.

Un aspecto fundamental que debe quedar claro para los interesados es que este dinero no corresponde a un subsidio de asignación directa ni a un crédito de libre inversión. De igual manera, Colpensiones no entrega esta suma en efectivo ni en cuentas de libre disposición.

Los ciudadanos que resulten favorecidos en los sorteos deberán destinar el recurso de manera obligatoria y exclusiva a soluciones habitacionales, lo que incluye la compra de vivienda nueva o usada, el pago de mejoras y remodelaciones, o el equipamiento del inmueble.

Para hacer efectivo el desembolso, la persona ganadora debe someterse a los trámites de verificación y legalización exigidos por la entidad.