¿Cómo está el panorama de los pasaportes en Colombia con las últimas decisiones del Gobierno?

La Cancillería colombiana, liderada por Laura Sarabia, anunció la extensión de la urgencia manifiesta por 11 meses más con la firma Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes. Esta decisión ha generado múltiples opiniones y ha revelado tensiones internas en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El contrato, que vencía el 31 de agosto, ha sido objeto de debate desde que el Gobierno decidió detener una licitación en 2023, argumentando que estaba diseñada para beneficiar a Thomas Greg & Sons. Paradójicamente, la misma empresa terminó siendo contratada directamente a través de la figura de urgencia manifiesta.

¿La Imprenta Nacional puede cubrir la demanda?

Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, señala dos problemas principales: Primero, el hecho de que el Gobierno tiene toda la intención de cambiar un equipo que tiene cierta infraestructura para hacerlo, y segundo, asignarle obligaciones a una institución como la Imprenta Nacional que en estos momentos no cuenta con esa infraestructura".

La situación se complica aún más por las “declaraciones contradictorias” entre funcionarios del gobierno. Mientras la Cancillería extiende el contrato, el presidente Petro ha calificado la licitación original como "fraudulenta", lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles disputas internas, incluyendo desacuerdos entre el presidente y el ex canciller Álvaro Leyva, así como entre la actual canciller Laura Sarabia y el ex canciller Luis Gilberto Murillo.

Expertos advierten que esta serie de decisiones podría resultar más costosa para los ciudadanos. Julio César Iglesias, analista de La Mesa Ancha comentó que "no es lo mismo contratar por hacer un contrato a tres años que contratar año a año. Esto de verdad es una comedia, una comedia por supuesto muy costosa para los ciudadanos".

La falta de capacidad del Estado colombiano para asumir la expedición de pasaportes parece ser la razón principal detrás de estas decisiones. Sin embargo, la ideología estatista del Gobierno choca con la realidad operativa, generando ineficiencias que podrían afectar el servicio al ciudadano.

Los posibles caminos para salir de este problema

Mirando hacia el futuro, según Iglesias, el Gobierno puede plantear la posibilidad de separar el manejo de datos de los colombianos, teniendo en cuenta que no sería prudente que una empresa privada tuviera acceso a los mismos. No obstante, esta propuesta genera preocupaciones adicionales, especialmente en vísperas de elecciones, sobre el control de información sensible de los ciudadanos.

A medida que se desarrolla esta situación, queda claro que el tema de los pasaportes se ha convertido en un reflejo de las complejidades y contradicciones dentro del Gobierno colombiano, dejando a los ciudadanos en medio de una incertidumbre administrativa que podría afectar un servicio esencial.