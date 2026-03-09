¿Cómo está el Pascual Guerrero y sus alrededores tras el terremoto? Vecinos alertan por las condiciones de la zona

La reapertura del estadio Olímpico Pascual Guerrero genera sentimientos encontrados entre los habitantes del barrio San Fernando, en el sur de Cali.

Por un lado, existe expectativa por el regreso de los eventos masivos después de 23 días de cierre. Sin embargo, algunos residentes mantienen su preocupación por las condiciones de las estructuras que se encuentran en los alrededores del escenario deportivo tras el terremoto.

Una de las principales alertas de la comunidad está relacionada con varios edificios que, según los habitantes, presentan riesgo de colapso. Para ellos, el regreso de actividades que congregan a cientos de personas genera interrogantes sobre la seguridad de quienes viven, trabajan o transitan por este sector.

¿Cómo se encuentran las edificaciones cercanas al estadio luego del terremoto?

Entre las estructuras que generan preocupación se encuentra un edificio ubicado aproximadamente a una cuadra del Pascual Guerrero.

Habitantes del sector aseguran que esta edificación estaría en riesgo de colapso y manifiestan su inquietud frente al impacto que podrían tener sobre ella factores relacionados con los eventos masivos, como el alto flujo de personas, las vibraciones del suelo y la explosión de pólvora.

La comunidad pide que estas situaciones sean tenidas en cuenta antes y durante la realización de las actividades, con el propósito de prevenir posibles accidentes y proteger tanto a los residentes como a los asistentes.

Alberto Pautt, habitante del barrio San Fernando, aseguró que la comunidad no busca impedir la realización de los eventos, sino que estos se desarrollen bajo condiciones que garanticen la seguridad.

Nosotros realmente estamos a favor de que se hagan los eventos, lo que estamos solicitando a las autoridades es que se haga de una forma responsable.

El habitante también hizo énfasis en la importancia de cuidar las vías y la integridad de las personas, al advertir que una situación de este tipo podría terminar generando lesiones, colapsos y otras emergencias difíciles de atender.

¿Qué dicen los comerciantes sobre la reapertura del estadio Pascual Guerrero?

Mientras algunos vecinos mantienen sus preocupaciones, para los comerciantes ubicados en los alrededores del estadio la reapertura representa una oportunidad para recuperar las ventas que perdieron durante las semanas de cierre.

Durante 23 días, la suspensión de los eventos masivos redujo el movimiento comercial en esta zona de Cali, afectando a quienes dependen de la llegada de aficionados y asistentes para desarrollar sus actividades.

Martha Díaz, vendedora del sector, manifestó su optimismo frente a la reactivación comercial y aseguró que esperan que los próximos días traigan mejores resultados.

La expectativa es muy buena y esperar que ojalá que Dios nos favorezca y nos vaya bien porque de eso depende todo.

La comerciante también señaló que están a la expectativa de cómo se comportarán las ventas ahora que comienzan nuevamente los partidos en Cali.