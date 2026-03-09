¿Cuándo se acaba El Niño en Colombia? El pronóstico oficial de la OMM

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que las elevadas temperaturas y las sequías provocadas por el fenómeno de El Niño no darán un alivio inmediato a Colombia.

De acuerdo con las proyecciones científicas del organismo internacional, existe casi un 100 % de probabilidad de que estas condiciones cálidas se extiendan durante los próximos meses y mantengan su impacto en el clima del país hasta febrero de 2027.

El informe de la OMM señala que el evento meteorológico continuará fortaleciéndose en lo que resta del año, alcanzando una categoría de "muy fuerte".

RELACIONADO Más de 10 municipios en Santander están en racionamiento por fenómeno El Niño

Este comportamiento inusual se debe a la acumulación histórica de calor en el océano Pacífico ecuatorial, donde se han detectado anomalías en las temperaturas subsuperficiales marinas de hasta 8 °C por encima de los promedios normales. Esta gran cantidad de energía almacenada continuará alimentando el fenómeno y prolongará sus efectos atmosféricos a nivel global.

¿Qué pasará en Colombia con el Fenómeno El Niño?

Para el caso colombiano, este panorama implica la continuidad de jornadas sofocantes, olas de calor recurrentes y una marcada disminución en la oferta hídrica. Las proyecciones meteorológicas indican que importantes ciudades del Caribe y del interior mantendrán valores térmicos de referencia extremadamente altos.

Ciudades como Barranquilla, Cali y Cartagena volverán a superar de forma constante los 33 °C y 35 °C, mientras que zonas como Medellín y Bucaramanga experimentarán temperaturas superiores a sus medias históricas.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, instó a los gobiernos a extremar los preparativos ante la alta presión que sufrirán la agricultura, los sistemas de salud pública y la generación hidroeléctrica.

Aunque el tránsito de ondas tropicales intermitentes pueda provocar aguaceros aislados en algunas regiones del país, las autoridades ambientales aclaran que estas precipitaciones temporales no significan el fin del evento. La consolidación de un periodo más fresco o la transición hacia una fase neutra solo comenzará a gestarse paulatinamente una vez superado el primer trimestre de 2027.