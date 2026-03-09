Profesores de una fundación musical habrían abusado sexualmente de siete menores en Valle del Cauca: esto se sabe

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un grave caso que habría ocurrido durante más de una década en una fundación dedicada a la formación musical de niños, niñas y adolescentes en Ginebra, Valle del Cauca.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el ente investigador, dos profesores que estaban encargados de la formación artística de los menores habrían utilizado la relación de confianza que tenían con sus estudiantes para cometer presuntas agresiones sexuales.

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Los hechos que son materia de investigación habrían ocurrido entre 2010 y 2022, tanto dentro como fuera de las instalaciones de la fundación.

Los señalados son Samuel Ibarra Conde y Rodrigo José Solano Gómez, quienes fueron vinculados formalmente al proceso penal por su presunta responsabilidad en diferentes conductas cometidas contra estudiantes menores de edad.

¿Qué se sabe de los presuntos abusos a los estudiantes de la fundación?

Según la investigación, los docentes habrían empleado su posición dentro de la institución para acercarse a algunas de sus alumnas y, presuntamente, someterlas a diferentes comportamientos de carácter sexual.

Entre las conductas que la Fiscalía atribuye a los procesados se encuentra la solicitud de fotografías íntimas a varias estudiantes, además de presuntos actos sexuales realizados sin su consentimiento y otros comportamientos que habrían afectado la integridad de las menores.

Las autoridades también establecieron que los hechos investigados no se habrían limitado a un único escenario, pues algunas de las situaciones habrían ocurrido tanto al interior de la sede de la fundación como en otros lugares.

¿Cuántas víctimas habría identificado la Fiscalía?

Las labores investigativas permitieron establecer, de manera preliminar, que siete menores de edad estarían relacionadas con los hechos atribuidos a los dos profesores.

En el caso de Samuel Ibarra Conde, la Fiscalía señala su posible participación en hechos que habrían afectado a cinco víctimas, cuyas edades estarían entre los 12 y los 18 años al momento de los acontecimientos investigados.

A Rodrigo José Solano Gómez, por su parte, se le atribuyen presuntas agresiones sexuales contra dos estudiantes menores de edad.

Para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias de los hechos, la Fiscalía tuvo en cuenta diferentes elementos, entre ellos valoraciones neuropsicológicas, estudios victimológicos y otras labores de investigación.

¿De qué delitos fueron acusados los docentes?

Con base en los elementos recopilados durante la investigación, una fiscal de la Seccional Valle del Cauca presentó ante un juez la imputación contra los dos hombres.

Los delitos atribuidos, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, incluyen acto sexual violento, acceso carnal violento, acoso sexual y actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

La Fiscalía indicó que las conductas fueron imputadas bajo circunstancias de agravación. Es importante precisar que los dos procesados no aceptaron los cargos formulados en su contra. Por lo tanto, será durante el desarrollo del proceso penal que la justicia deberá determinar su eventual responsabilidad por los hechos investigados.