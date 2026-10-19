Lucas recibió un emotivo homenaje de los Bomberos de Floridablanca tras su cirugía a corazón abierto

Lucas lleva cinco días fuera de la clínica después de someterse a una cirugía a corazón abierto. Mientras avanza en su recuperación, el pequeño ha recibido diferentes muestras de afecto y reconocimiento por su valentía.

Tras asistir a la Fundación Cardiovascular para realizarse exámenes de control y cumplir con los protocolos médicos correspondientes, visitó a la Estación de Bomberos de Floridablanca, Santander, donde lo esperaba una jornada especialmente preparada para él.

Así fue la visita de Lucas a los Bomberos de Floridablanca

La visita estuvo marcada por la curiosidad y la alegría. Lucas recorrió las instalaciones de la estación por sus propios medios, sin necesidad de asistencia durante la actividad, y tuvo la oportunidad de acercarse al trabajo que realizan los bomberos para atender emergencias y proteger a la comunidad.

Durante el recorrido conoció los vehículos de emergencia, diferentes tipos de mangueras y los trajes que utilizan los rescatistas en sus labores. También pudo observar de cerca los equipos empleados en situaciones de riesgo y participar en varias actividades lúdicas.

Para el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, recibir al pequeño fue una oportunidad para compartir con él parte de su trabajo y reconocer la actitud con la que ha enfrentado su proceso de recuperación.

Pintura, juegos y una jornada llena de sonrisas

La experiencia también tuvo espacio para la creatividad. Como parte de las actividades recreativas, Lucas realizó una pintura en la que incluyó un perrito y a un bombero, una de las figuras que pudo conocer durante su visita.

Pinté un perrito y el bombero.

La jornada terminó entre juegos y momentos de alegría, en un encuentro pensado para que Lucas disfrutara de una experiencia diferente mientras continúa bajo seguimiento médico.

Finalmente, el homenaje en la estación se convirtió en una oportunidad para reconocer la fortaleza del pequeño durante un momento importante de su vida.