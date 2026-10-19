Congresistas reaccionan a las declaraciones de la exprimera dama Verónica Alcocer

Tras ser blanco de múltiples señalamientos, principalmente provenientes de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, la exprimera dama Verónica Alcocer no se guardó nada, rompió el silencio y respondió.

En entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, Alcocer confirmó el viaje que tuvo a Venezuela; pero negó que haya estado en medio de tráfico de drogas o que haya vuelto al país con una alta suma de dinero, tal y como lo señaló Ferrer.

Vea aquí la entrevista completa

“Nunca en vida he tenido 2.5 millones de dólares. Es falso, el señor Manel Grau ya desmintió esa información. Jamás en mi vida he tenido nada que ver con drogas”, esto le respondió a la exfuncionaria.

Alcocer afirmó que Ferrer posiblemente tuvo intereses personales enfocados en negocios y contrataciones; pero que el no lograr su cometido habría dado pie para enemistades.

La exprimera dama recalcó que cuenta con las pruebas documentadas del señalado viaje a Venezuela que respaldarían su versión e inocencia. En aquel momento, por ejemplo, reveló que se encontró con la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez.

¿Qué piensan los congresistas?

Con el paso de las horas, la entrevista ha estado en el centro de la opinión pública y no ha pasado desapercibida en el Congreso. Varios senadores y representantes se pronunciaron al respecto.

Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional:

El país ha visto sus excesos, conoce todas sus indelicadezas en el manejo del gasto público en una vida de lujo por cuenta de los colombianos.

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde:

La señora Eva Ferrer hace un montón de acusaciones sin ninguna prueba hasta el momento y Verónica Alcocer dice que todo es falso sin ninguna prueba, solo mostró una carpeta, pero no sabemos nada de lo de los documentos. Estamos en el mismo punto muerto. Que la justicia sea la que investigue y determine quién tiene la razón y quién no.

Julio César Triana, representante de Cambio Radical:

Hoy los colombianos tenemos muchas más dudas e interrogantes. Aquí hay que decir que llegó a lugares comunes, dejó espacios en blanco y zonas grises.

Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático:

Ahí queda un mensaje muy importante para Colombia y un precedente de lo que no puede volver a pasar en torno a la figura de una primera dama en el gobierno nacional.

Germán Rodríguez, senador de Salvación Nacional: