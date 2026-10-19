CANAL RCN
Colombia

Reconocido empresario está siendo acusado de violencia intrafamiliar agravada contra su expareja

El expediente incluiría videos, mensajes, grabaciones y testimonios.

Déficit de la justicia para 2027.
Déficit de la justicia para 2027. Foto: diseñada por Magnific.

Valentina Bernal

octubre 19 de 2026
01:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El empresario de espectáculos Ricardo Leyva Páez fue acusado formalmente por la Fiscalía por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada, en un proceso relacionado con hechos que habrían ocurrido de manera reiterada entre 2020 y 2025 y que involucran a su expareja, Karen Santos.

Denuncia sacude al Gobierno Petro: Mancuso habla de una supuesta petición para acusar a tres figuras de la oposición
RELACIONADO

Denuncia sacude al Gobierno Petro: Mancuso habla de una supuesta petición para acusar a tres figuras de la oposición

La actuación está a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se adelanta bajo el Procedimiento Penal Especial Abreviado, establecido en la Ley 1826 de 2017.

¿Qué sostiene la Fiscalía sobre los hechos investigados?

Según la información entregada por la representación legal de Santos, la investigación contempla presuntos episodios de distintas formas de violencia contra la mujer, entre ellas física, verbal, psicológica y patrimonial.

La abogada María Camila Toro, quien representa a la víctima, afirmó que la Fiscalía ha recopilado elementos que, según su interpretación, respaldarían la versión de Santos. Entre ellos mencionó registros audiovisuales, mensajes de texto, audios y declaraciones de testigos.

La representante legal también se refirió a lesiones que, según indicó, están documentadas dentro del expediente, incluidas fracturas en el rostro y las manos. Estos elementos hacen parte de las pruebas que deberán ser examinadas durante el proceso judicial.

Empresario asegura que la evidencia de la defensa es hecha con IA

La abogada de Karen Santos también cuestionó versiones atribuidas previamente a Leyva, según las cuales algunos videos podrían haber sido generados mediante inteligencia artificial.

Video | Impactante accidente en competencia de motociclismo en Nariño quedó registrado en vivo
RELACIONADO

Video | Impactante accidente en competencia de motociclismo en Nariño quedó registrado en vivo

Frente a ese punto, la abogada sostuvo que las lesiones físicas referidas en el expediente también constituyen elementos que deben ser considerados dentro de la investigación.

La autenticidad, el alcance y el valor probatorio de cada elemento deberán establecerse dentro del procedimiento correspondiente.

Ricardo Leyva no aceptó los cargos por violencia intrafamiliar

Durante la audiencia, el empresario manifestó que no aceptaba los cargos formulados por la Fiscalía y sostuvo que era inocente.

La fiscal explicó que la diligencia consistió en la comunicación formal de los hechos investigados y en la presentación de los elementos de los que dispone el ente acusador para sustentar el caso ante la justicia.

Caso ‘Baby Demoni’: revelan impactante hallazgo en la necropsia que apunta a una muerte violenta
RELACIONADO

Caso ‘Baby Demoni’: revelan impactante hallazgo en la necropsia que apunta a una muerte violenta

Ahora, las partes solicitaron que el descubrimiento probatorio se realice el próximo martes 27. Esta etapa permite que los involucrados conozcan los elementos de prueba que serán presentados y puedan preparar sus respectivas posiciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Helicóptero del Ejército se accidentó en Inzá, Cauca: esto se sabe

San Andrés

Gobierno trabaja en un decreto que establecerá límites marítimos en el Caribe

Cali

Cuatro hombres fueron capturados en Cali tras persecución: les encontraron pistolas

Otras Noticias

Bogotá

La millonada que cuesta un arriendo en Chapinero Alto, el barrio "más cool" de Latinoamérica

La revista Time Out ubicó a este barrio de Bogotá como el séptimo "más cool" del mundo en 2026 y la mira se puso en el valor de la vivienda.

Enfermedades

Presentadora del Canal RCN reveló que le diagnosticaron cáncer: "Hay batallas que se viven en silencio"

A través de sus redes sociales confirmó que el diagnóstico llegó hace unos meses tras una revisión de rutina.

Manchester City

Manchester City sufriría duras consecuencias en Inglaterra y podría descender: esto se sabe

Cuba

Fiscalía en EE. UU. presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas

Enfermedades

El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres