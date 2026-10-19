Reconocido empresario está siendo acusado de violencia intrafamiliar agravada contra su expareja

El empresario de espectáculos Ricardo Leyva Páez fue acusado formalmente por la Fiscalía por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada, en un proceso relacionado con hechos que habrían ocurrido de manera reiterada entre 2020 y 2025 y que involucran a su expareja, Karen Santos.

La actuación está a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se adelanta bajo el Procedimiento Penal Especial Abreviado, establecido en la Ley 1826 de 2017.

¿Qué sostiene la Fiscalía sobre los hechos investigados?

Según la información entregada por la representación legal de Santos, la investigación contempla presuntos episodios de distintas formas de violencia contra la mujer, entre ellas física, verbal, psicológica y patrimonial.

La abogada María Camila Toro, quien representa a la víctima, afirmó que la Fiscalía ha recopilado elementos que, según su interpretación, respaldarían la versión de Santos. Entre ellos mencionó registros audiovisuales, mensajes de texto, audios y declaraciones de testigos.

La representante legal también se refirió a lesiones que, según indicó, están documentadas dentro del expediente, incluidas fracturas en el rostro y las manos. Estos elementos hacen parte de las pruebas que deberán ser examinadas durante el proceso judicial.

Empresario asegura que la evidencia de la defensa es hecha con IA

La abogada de Karen Santos también cuestionó versiones atribuidas previamente a Leyva, según las cuales algunos videos podrían haber sido generados mediante inteligencia artificial.

Frente a ese punto, la abogada sostuvo que las lesiones físicas referidas en el expediente también constituyen elementos que deben ser considerados dentro de la investigación.

La autenticidad, el alcance y el valor probatorio de cada elemento deberán establecerse dentro del procedimiento correspondiente.

Ricardo Leyva no aceptó los cargos por violencia intrafamiliar

Durante la audiencia, el empresario manifestó que no aceptaba los cargos formulados por la Fiscalía y sostuvo que era inocente.

La fiscal explicó que la diligencia consistió en la comunicación formal de los hechos investigados y en la presentación de los elementos de los que dispone el ente acusador para sustentar el caso ante la justicia.

Ahora, las partes solicitaron que el descubrimiento probatorio se realice el próximo martes 27. Esta etapa permite que los involucrados conozcan los elementos de prueba que serán presentados y puedan preparar sus respectivas posiciones.