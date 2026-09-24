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¿Por qué una profesora les pidió a niños de primaria dibujar y colorear símbolos del ELN y las Farc? Esto respondió

La Secretaría de Educación de Norte de Santander ya solicitó explicaciones y anunció una investigación.

Jhormal Leal

Mañana Express

septiembre 24 de 2026
09:02 a. m.
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Una actividad escolar dirigida a estudiantes de primaria terminó generando un llamado de varios padres de familia de un colegio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

De acuerdo con las denuncias conocidas, niños de cuarto y quinto grado habrían recibido como parte de una guía académica la instrucción de dibujar y colorear la bandera del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el escudo atribuido a las antiguas Farc.

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La actividad provocó cuestionamientos de algunos padres, quienes manifestaron su desacuerdo con que símbolos relacionados con organizaciones armadas fueran incluidos de esta manera en un trabajo dirigido a menores.

Pero todo tomó mayor fuerza después de que comenzara a circular un audio que sería atribuido a la docente señalada en las denuncias.

¿Qué respondió la docente señalada de dejarle esta tarea a sus alumnos de primaria?

En el material conocido se escucha una voz que, según quienes difundieron el audio, correspondería a la profesora involucrada.

En la grabación se afirma que, ante las molestias generadas por la guía, se buscaría otra manera de evaluar a los estudiantes y se advierte que estos temas podrían aparecer posteriormente en una evaluación.

Voy a ver qué me invento para sacarle las notas.

Posteriormente, la voz señala que los estudiantes podrían ser evaluados sobre las características relacionadas con los temas incluidos en la actividad.

La autenticidad, contexto y alcance de esta grabación deberán ser establecidos dentro de las actuaciones correspondientes. Por ahora, forma parte de los elementos que rodean la denuncia presentada por los padres.

Padres que hicieron el llamado por la tarea están recibiendo amenazas

Algunos padres de familia aseguran que, después de expresar públicamente su inconformidad, habrían recibido amenazas.

De confirmarse estas denuncias, las autoridades tendrían que determinar el origen de las intimidaciones y establecer si existe alguna relación con la controversia surgida alrededor de la actividad académica.

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Por ahora, estas amenazas también corresponden a señalamientos que deberán ser verificados por las autoridades competentes.

Secretaría de Educación se pronunció por la tarea relacionada con los símbolos de las Farc y el ELN

Ante la gravedad de las denuncias, la Secretaría de Educación de Norte de Santander solicitó explicaciones a las directivas de la institución educativa.

Hilse Aldana Pérez, secretaria de Educación del departamento, explicó que se pidió al rector entregar un informe detallado sobre lo ocurrido.

Esta entidad ha solicitado de manera inmediata al rector del establecimiento para que rinda un informe claro sobre los hechos que se denuncian en dichos videos.

La secretaria agregó que, una vez recibida la información, el área de inspección y vigilancia activará la ruta correspondiente para determinar si hay lugar a una investigación y establecer las responsabilidades a que haya lugar.

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Es decir, por ahora no existe una conclusión oficial sobre la responsabilidad de la docente. Las autoridades primero deberán establecer qué actividad fue entregada, con qué propósito pedagógico, quién la diseñó y bajo qué contexto fue desarrollada.

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