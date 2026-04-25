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Cómo funciona el viaducto del Metro de Bogotá y por qué resiste tanto peso

El sistema de tensado con cables de acero y una estructura multicapa explican la resistencia del viaducto de la Línea 1, que ya supera el 75 % de avance.

Viaducto metro de Bogotá
FOTO: Metro de Bogotá

Noticias RCN

abril 25 de 2026
05:48 p. m.
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En Bogotá avanzan las obras de la primera línea del metro y uno de los elementos clave del proyecto es el viaducto, una estructura elevada que sostiene la vía férrea y parte de las estaciones. Sin embargo, desde la Empresa Metro de Bogotá surgió una pregunta: cómo logra soportar grandes cargas sin ceder.

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La respuesta está en su diseño estructural y en la tecnología aplicada durante su construcción. El principio fundamental que permite esta resistencia es el uso de cables de acero que tensan el concreto.

Este sistema, conocido como tensado, refuerza la estructura y distribuye las cargas de manera uniforme, evitando puntos de falla. Gracias a este mecanismo, el viaducto adquiere mayor estabilidad y capacidad para soportar peso sin comprometer su integridad.

¿Cómo logra el viaducto del Metro de Bogotá soportar tanto peso?

Según explicó el ingeniero Nelson Pineda, la viga lanzadora se apoya sobre patas que transmiten todas las cargas directamente al viaducto y a la viga capital, eliminando riesgos de caída o colapso.

Este sistema no solo garantiza seguridad, sino que también permite construir tramos elevados de gran longitud sin comprometer la estabilidad. La transferencia eficiente de cargas es lo que hace posible que el viaducto soporte el peso de trenes, infraestructura y operación constante.

¿Qué elementos conforman la estructura del viaducto?

El viaducto no es solo la parte visible. Está compuesto por varios elementos estructurales que trabajan en conjunto. En la base se encuentran los pilotes, que proporcionan el soporte inicial. Sobre ellos se ubican los dados, que aportan firmeza, seguidos por las columnas que elevan la estructura.

Encima de estas se instalan los capiteles, que ayudan a distribuir el peso, y finalmente las dovelas, que conforman el camino por donde circularán los trenes.

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