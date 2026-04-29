Bogotá activará plan éxodo y retorno para el puente festivo: así funcionará el pico y placa regional

La Secretaría Distrital de Movilidad activó el plan éxodo y retorno para el puente del 1 de mayo y confirmó el pico y placa regional del domingo 3 de mayo, medida que aplicará en los principales corredores de ingreso a la capital.

Miles de conductores que saldrán de Bogotá durante el puente festivo del 1 de mayo deberán estar atentos al regreso, porque no cumplir con la restricción podría significar largas filas, sanciones y quedarse atrapados en las entradas de la ciudad.

Plan éxodo y retorno para el puente festivo del 1 de mayo

Según las cifras oficiales, se espera la salida de 1.057.062 vehículos desde Bogotá durante el puente festivo, mientras que 1.031.973 automotores ingresarán nuevamente a la ciudad en la jornada de retorno.

Ante este alto flujo, la Secretaría Distrital de Movilidad puso en marcha un operativo especial que incluye controles en carretera, presencia de agentes y restricciones para regular el regreso.

Pico y placa regional para el 3 de mayo

La medida principal será el pico y placa regional, que regirá el domingo 3 de mayo en los nueve corredores principales de ingreso a Bogotá.

La intención es evitar embotellamientos severos y distribuir el tránsito por franjas horarias según el último número de la placa del vehículo.

El esquema funcionará en dos bloques.

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, únicamente podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Luego, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, solo podrán hacerlo los vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso será libre y no aplicará ninguna restricción.

Para vigilar el cumplimiento de estas medidas, más de 460 unidades estarán desplegadas durante todo el puente festivo.

Además, se implementarán acciones complementarias para mejorar el flujo vehicular.

Una de ellas será la intermitencia semafórica en la Autopista Sur, en coordinación con las autoridades de Soacha, con el objetivo de agilizar el tránsito en una de las zonas más congestionadas del ingreso a la capital.

También habrá reversible en la Carrera Séptima, entre calles 245 y 183, para facilitar la entrada de vehículos durante el retorno.

Recomendaciones para viajar en el puente festivo del 1 de mayo

Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos para planear sus desplazamientos con anticipación y evitar contratiempos.

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Recomendaron revisar el estado mecánico del vehículo antes de viajar, portar el equipo de emergencia completo, respetar los límites de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad y no conducir bajo efectos del alcohol.

Asimismo, insistieron en evitar maniobras peligrosas y no estacionar en sitios prohibidos para no generar nuevos puntos de congestión.