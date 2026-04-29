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VIDEO | Se desató persecución tras atraco a una mujer con cuchillo en San Cristóbal, Bogotá

La Policía logró interceptar a los delincuentes tras activar el ‘Plan Candado’.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
04:44 p. m.
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Lo que comenzó como un violento robo a una mujer terminó en una persecución policial y con dos presuntos delincuentes capturados en plena vía pública.

El caso ocurrió en el barrio Granada Sur, en la localidad de San Cristóbal, donde una ciudadana fue intimidada con un arma cortopunzante por dos hombres que la despojaron de sus pertenencias y escaparon rápidamente en una motocicleta.

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La reacción de la víctima y el aviso inmediato a una patrulla de la Policía Nacional permitieron activar un operativo que terminó frustrando la huida de los sospechosos.

Persecución tras atraco a una mujer con cuchillo en San Cristóbal

Según informaron las autoridades, los hechos ocurrieron cuando uniformados de la Policía fueron alertados por una mujer que acababa de ser víctima de hurto en el sector de Granada Sur.

La ciudadana denunció que dos hombres la intimidaron utilizando un arma cortopunzante para obligarla a entregar sus pertenencias.

Tras cometer el robo, los sospechosos huyeron del lugar a bordo de una motocicleta, buscando perderse entre las vías de la localidad.

Sin embargo, la patrulla reaccionó de inmediato e inició la persecución para impedir que escaparan.

Con el apoyo del llamado ‘Plan Candado’, una estrategia utilizada por la Policía para bloquear rutas de salida y cerrar el paso a delincuentes en fuga, se logró ubicar rápidamente a los presuntos responsables.

Delincuentes cayeron en medio de persecución y fueron capturados en Bogotá

Durante la huida, los hombres realizaron una maniobra peligrosa mientras se movilizaban en la motocicleta.

Fue en ese momento cuando perdieron el control del vehículo y terminaron cayendo, lo que permitió que los uniformados los interceptaran y procedieran con la captura.

La caída terminó convirtiéndose en el punto final de la fuga.

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Durante el procedimiento policial, además, se logró recuperar las pertenencias que habían sido hurtadas a la víctima minutos antes.

Los capturados, de 30 y 28 años, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos investigados.

Asimismo, la motocicleta en la que intentaban escapar fue inmovilizada por las autoridades.

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