Así funcionará el plan vial en la vía Bogotá–Villavicencio durante el puente festivo de Reyes Magos

Con la llegada del puente festivo de Reyes Magos, las autoridades activaron un plan especial de operación vial en el corredor Bogotá–Villavicencio. Así funcionarán todas las medidas:

¿Habrá suspensión de obras en la vía al Llano?

Como parte del plan, Coviandina informó que se suspenderán temporalmente las obras e intervenciones técnicas que puedan afectar la movilidad sobre el corredor vial.

Adicionalmente, se reforzará la capacidad operativa en la vía con mayor presencia de personal en peajes, unidades de inspección vial, carro-talleres, grúas, ambulancias y equipos de atención de emergencias y accidentes, con el fin de responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Así será la restricción para vehículos de carga

Durante el puente festivo se aplicará restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Sábado 10 de enero de 2026: de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., en ambos sentidos.

Domingo 11 de enero de 2026: no habrá restricción para este tipo de vehículos.

Lunes 12 de enero de 2026: de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., en ambos sentidos.

¿Cómo funcionará el reversible obligatorio para el retorno?

El lunes 12 de enero, día de retorno masivo a la capital, la Policía de Tránsito y Transporte implementará el reversible Villavicencio–Bogotá.

El procedimiento iniciará con el cierre del sector de Uval a la 1:00 p.m., con el fin de habilitar la vía en un solo sentido entre las 3:00 p.m. y las 10:00 p.m., permitiendo un retorno más ágil hacia Bogotá.

Pico y placa regional para ingresar a Bogotá

Ese mismo lunes también se aplicará el pico y placa regional:

Entre las 12:00 m. y las 4:00 p.m. solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. el ingreso estará permitido únicamente para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de esta medida es obligatorio y hace parte del plan para evitar congestiones en los accesos a Bogotá.